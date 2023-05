Camellia fait preuve d'un optimisme prudent après des résultats mitigés pour 2022

(Alliance News) - Camellia PLC a publié jeudi des résultats panoramiques pour l'année dernière dans le cadre d'une "série de défis", recommandant un dividende malgré le passage à une perte et s'attendant à une amélioration en 2023.

Camellia, une société de services agricoles et d'ingénierie basée dans le Kent, a enregistré une perte avant impôts de 3,7 millions de livres sterling en 2022, contre un bénéfice de 7,1 millions de livres sterling en 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 %, passant de 255,3 millions de livres sterling à 297,2 millions de livres sterling.

Camellia a déclaré que le coût des ventes a augmenté de 15% pour atteindre 226,7 millions de livres sterling en 2022, contre 197,8 millions de livres sterling en 2021. Les dépenses administratives ont augmenté de 2,5 %, passant de 44,7 millions de livres sterling à 45,8 millions de livres sterling.

Les coûts de distribution ont augmenté de manière plus spectaculaire, de 59 %, passant de 14,5 millions de GBP à 23,0 millions de GBP. Les coûts de distribution ont particulièrement augmenté pour les exportations vers l'Afrique.

Camellia a recommandé un dividende final de 102 pence par action, ce qui porte le dividende total pour 2022 à 146 pence, inchangé par rapport à 2021. Camellia a déclaré que cela reflétait la confiance du conseil d'administration dans ses perspectives.

Camellia a déclaré que ses perspectives pour l'ensemble de l'année étaient panoramiques, s'attendant à une augmentation du chiffre d'affaires mais à une baisse du bénéfice commercial, en raison de l'impact de l'inflation sur les salaires et les autres coûts. Son associé BF&M Ltd devrait renouer avec les bénéfices après les pertes commerciales de l'année dernière, ce qui, selon Camellia, augmentera le bénéfice avant impôt ajusté au-dessus du niveau de 2022.

Le bénéfice d'exploitation ajusté avant impôt s'est élevé à 3,3 millions de livres sterling l'année dernière, soit une baisse de près de deux tiers par rapport aux 9,3 millions de livres sterling enregistrés en 2021.

Le président Malcolm Perkins a commenté : "Camellia a relevé une série de défis en 2022, notamment l'impact de l'inflation sur les coûts des intrants et de la distribution en raison de la guerre en Ukraine, la volatilité des marchés financiers, la crise du coût de la vie au Royaume-Uni, ainsi que des conditions météorologiques défavorables en Inde et des grèves prolongées au Bangladesh. La combinaison de ces facteurs a eu un impact significatif sur la rentabilité du groupe. Cela dit, la résilience et l'engagement de nos collaborateurs nous ont permis de continuer à nous concentrer sur notre stratégie d'expansion dans nos domaines d'expertise, tout en cédant les activités non essentielles".

Il a ajouté : "Les échanges en 2023 à ce jour ont été mitigés... L'impact des augmentations substantielles des salaires et des prix de l'énergie continue de se faire sentir dans toutes nos opérations agricoles et devrait avoir un impact sur les marges."

Les actions de Camellia ont baissé de 2,1 % à Londres jeudi, à 4 740,00 pence chacune.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.