Camellia PLC - société de services agricoles et d'ingénierie basée dans le Kent - publie une mise à jour commerciale. Malgré des prévisions de production de thé réduites en Inde et de nouvelles réductions des prix du thé au Kenya et au Malawi, l'entreprise continue de s'attendre à des revenus supérieurs à ceux de 2023. Toutefois, les perspectives de perte avant impôts ajustée pour les activités poursuivies se sont dégradées par rapport aux prévisions précédentes et se situent désormais entre 10 et 12 millions de livres sterling. En 2023, Camellia affiche une perte de 2,5 millions de livres sterling. Au 31 mars, la trésorerie nette s'élevait à 21,7 millions de livres sterling. Note que la production de thé indien a été sévèrement affectée par un temps très sec, qui devrait également avoir un impact sur les rendements en juin. Au Kenya, les conditions météorologiques favorables ont permis aux récoltes de mai d'être plus importantes que prévu.

Cours actuel de l'action : 4 480,00 pence, en hausse de 0,5 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 23 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

