Camellia prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur à celui de l'année précédente

Camellia PLC - Services d'agriculture et d'ingénierie basés dans le Kent - Déclare que les transactions à ce jour continuent d'être mitigées. Le chiffre d'affaires de 2023 devrait être supérieur à celui de 2022, mais le bénéfice avant impôt ajusté devrait être inférieur à celui de 2022. Déclare que la production de thé au Kenya démarre positivement par rapport à l'année dernière. Pour 2022, la société a enregistré une perte avant impôts de 3,7 millions de livres sterling. Les recettes s'élèvent à 297,2 millions de livres sterling. Pour l'avenir, dit continue d'être bien placé pour résister à une nouvelle période de disruptifs pour ses opérations et ses ventes.

Hargreaves Services PLC - Société de développement foncier, immobilier et d'infrastructure basée à Durham, Angleterre - Prévoit d'enregistrer des résultats annuels au moins conformes aux attentes. La forte performance de l'activité Services est due à l'augmentation des revenus, y compris ceux de HS2, ainsi qu'à une contribution plus importante que prévu de la coentreprise allemande.

Sopheon PLC - Fournisseur de logiciels d'entreprise basé à Surrey, Angleterre - Poursuit son objectif d'élargissement de l'offre de produits, de nouveaux modèles de tarification et de concentration sur les ventes de logiciels en tant que service et dans le nuage. Le président Andy Michuda déclare : "Au début de 2023, nous nous sommes concentrés sur le perfectionnement des trois nouveaux produits introduits en 2022 et nous explorons d'autres possibilités de fusions et d'acquisitions."

Churchill China PLC - Fabricant de produits céramiques basé à Stoke-on-Trent, en Angleterre - déclare que les activités commerciales restent conformes aux attentes, les marchés d'exportation continuant à bien se comporter. "Nous avons fait de nouveaux progrès dans nos initiatives visant à améliorer les marges, tout en continuant à investir dans notre stratégie établie, et nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année", ajoute Alan McWalter, président du conseil d'administration. Pour 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 82,5 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt était de 9,6 millions de livres sterling.

