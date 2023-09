(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Wishbone Gold PLC - Société minière centrée sur l'Australie - Au premier semestre 2023, la perte avant impôt s'est creusée à 668 264 GBP, contre 385 888 GBP un an plus tôt. Aucun revenu n'a été enregistré, ce qui n'a pas changé, la perte étant presque entièrement due à l'augmentation des frais d'administration. Le président Richard Poulden déclare : "La société poursuit sa stratégie d'exploration sur ses propriétés en Australie et s'attend à annoncer d'autres résultats positifs de son programme de forage au cours du second semestre 2023, ce qui devrait créer plus de valeur pour les actionnaires."

Union Jack Oil PLC - Producteur d'hydrocarbures onshore basé à Bath, en Angleterre, et centré sur le Royaume-Uni - déclare que l'Agence britannique de l'environnement a délivré la modification du permis pour le site du puits West Newton B, qui autorise l'utilisation de fluides à base de pétrole dans les formations permiennes pendant les opérations de forage et d'essai. Des études techniques indépendantes ont "clairement démontré que l'utilisation de fluides de forage à base de pétrole sera un facteur clé dans l'amélioration des débits des puits forés dans le champ de West Newton". La société détient un intérêt économique de 17 % dans le champ West Newton PEDL183, situé dans le Norfolk, en Angleterre. Elle indique que les plans pour le puits horizontal proposé à partir du site de West Newton B sont en cours, et que les opérations devraient commencer au cours du premier semestre 2024. Elle prend note des données de septembre dernier qui indiquent que West Newton possède des ressources brutes 2C non risquées techniquement récupérables de 197,6 milliards de pieds cubes de gaz de vente, avec une chance géologique de succès estimée à 86 %. David Bramhill, président exécutif, a déclaré : "Un futur développement de West Newton aura l'avantage d'être situé dans une zone qui offre un accès à une infrastructure régionale substantielle et pourrait fournir des volumes importants de gaz de vente onshore à faible teneur en carbone au marché de l'énergie du Royaume-Uni. Le gaz naturel produit localement restera un élément indispensable du bouquet énergétique, car le Royaume-Uni cherche à réduire sa dépendance à l'égard des produits importés. Union Jack attend avec impatience le forage d'un puits horizontal de 1 500 mètres et l'exploitation du potentiel significatif du projet West Newton".

Camellia PLC - Société de services agricoles et d'ingénierie basée dans le Kent - Fait état d'une "détérioration significative" au cours des dernières semaines en ce qui concerne les prévisions pour l'ensemble de l'année pour certaines de ses activités. Elle indique que cela est "dû à la nature saisonnière de nos cultures, avec une proportion substantielle de notre production et de nos ventes de thé se produisant au cours de cette période en conjonction avec des ventes substantielles d'avocats et de macadamia". En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise s'attend à ce que les recettes de 2023 soient de l'ordre de 283 à 287 millions de livres sterling, contre 297,2 millions de livres sterling en 2022. En ce qui concerne le thé, la production du Kenya et du Bangladesh à la fin du mois de septembre a été supérieure aux prévisions, mais a été sensiblement inférieure aux prévisions en Inde en raison des conditions météorologiques, tandis qu'une production plus faible a été observée au Malawi en raison des "conditions très sèches" rencontrées à la suite du cyclone Freddy en mars. La production totale des plantations de thé du groupe ne devrait plus progresser que d'environ 7 % par rapport à l'année précédente. Les prix moyens en Inde et au Malawi ont également été "nettement inférieurs" aux attentes, les conditions du marché suggérant que cette situation "se poursuivra probablement pendant le reste de l'année", tandis que les prix au Kenya ont été "légèrement plus élevés que prévu". En ce qui concerne les avocats, la société indique que les prix de vente moyens de sa récolte Hass ont été "nettement inférieurs aux prévisions" et auront une incidence sur les résultats de l'année, bien qu'elle ait observé des signes de redressement des prix du marché "alors que nous entrons dans notre période de pointe pour les livraisons en Europe". En ce qui concerne les autres fruits, la récolte de pommes Gala à Bardsley est en cours et la qualité des fruits s'est améliorée par rapport à la saison dernière. Mais elle note que les récoltes de poires et de Bramley sont respectivement inférieures de 25 % et de 40 % aux prévisions. En ce qui concerne les autres cultures, le rapport indique que les prix de vente moyens du maïs et du blé se sont "considérablement détériorés" au cours des dernières semaines "à mesure que l'ampleur de la production en Amérique du Sud est devenue plus claire".

Vanquis Banking Group PLC - Prêteur basé à Bradford, Angleterre - Nomme Dave Watts au poste de directeur financier, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Il rejoindra le conseil d'administration et prendra ses fonctions de directeur financier en novembre. À partir de ce moment, Gareth Cronin, l'actuel directeur financier par intérim, conservera son rôle de directeur de la gestion des risques. M. Watts est un "directeur financier très expérimenté, doté d'une connaissance approfondie du secteur bancaire", ayant travaillé pour HSBC Holdings PLC pendant près de 30 ans. Il a notamment été directeur financier de HSBC UK Bank PLC de 2017 à 2021, où, selon Vanquis, M. Watts a joué un rôle déterminant dans l'établissement de la banque britannique non clôturée de HSBC. Notes Watts est actuellement directeur financier des activités européennes de HSBC. Ian McLaughlin, directeur général de Vanquis, a déclaré : "Dave était le candidat le plus remarquable lors de notre processus de recrutement du directeur financier, et je me réjouis de travailler avec lui. Son expérience directe de directeur financier et de banquier de détail au Royaume-Uni sera un atout majeur pour le conseil d'administration, le groupe et moi-même, alors que nous allons de l'avant et que nous développons le groupe en tant que banque spécialisée de premier plan". M. Watts commente : "Je me réjouis de travailler avec Ian et le conseil d'administration, alors que nous continuons à nous développer en tant que groupe bancaire spécialisé, en aidant les clients qui ont du mal à accéder aux prêteurs traditionnels, et en offrant des rendements durables à nos actionnaires".

Stelrad Group PLC - Fabricant et distributeur de radiateurs à panneaux d'acier basé à Newcastle - Nomme Annette Boren au poste de directeur financier, à compter du 1er novembre, et au poste de directeur exécutif à compter du 22 novembre. Mme Boren succédera à George Letham, qui prendra sa retraite comme annoncé fin mai. M. Letham quittera le conseil d'administration le 22 novembre, après une période de transition ordonnée. M. Stelrad précise que M. Letham restera ensuite conseiller stratégique du directeur général Steve Harvey à temps partiel pendant six mois. Selon Stelrad, Mme Boren est une "directrice financière très expérimentée qui a fait ses preuves en matière de leadership financier, d'excellence opérationnelle et de croissance stratégique dans différentes zones géographiques et différents secteurs". Bob Ellis, président du conseil d'administration, a déclaré : "À l'issue d'un processus de recrutement rigoureux mené avec l'aide d'une société de recherche externe, je suis heureux, au nom du conseil d'administration, d'accueillir Annette au sein de l'entreprise. Elle apporte une riche expérience qui lui permettra de contribuer de manière significative à la poursuite de la croissance et du succès du groupe. J'aimerais également réitérer l'appréciation du conseil d'administration pour la contribution et l'engagement de George au cours de ses vingt années chez Stelrad et lui souhaiter le meilleur pour sa retraite. M. Boren ajoute : "Stelrad est une entreprise fantastique qui jouit d'une réputation inégalée sur les marchés où elle opère et d'un solide palmarès de résultats depuis de nombreuses années. Je suis ravi de rejoindre l'entreprise à ce stade de son développement, avec des opportunités significatives à venir, et je suis impatient de travailler avec Trevor et l'équipe".

