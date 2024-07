Cameo Resources Inc. est une petite société d'exploration basée au Canada. L'objectif de la société est d'identifier, d'évaluer, d'acquérir et d'explorer des propriétés minières dans le but d'identifier un gisement de ressources minérales sur son projet phare du Nevada, ainsi que sur toute autre propriété minière. La société se concentre principalement sur l'acquisition, l'exploration et le développement d'actifs d'exploration et d'évaluation. Les actifs d'exploration et d'évaluation de la société sont situés aux États-Unis d'Amérique (USA).

Secteur Exploitations minières et métallurgie