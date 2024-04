Camino Minerals Corporation. est une société canadienne d'exploration de cuivre en phase de découverte et de développement. La société est engagée dans l'exploration et le développement de propriétés minières. Elle se concentre sur l'évaluation et l'acquisition de projets d'exploration au Canada et à l'étranger. Les projets de la société comprennent le projet de cuivre Los Chapitos, le projet de porphyre cuprifère Maria Cecilia et le projet Plata Dorada. Le projet de cuivre Los Chapitos est situé à 15 kilomètres de la ville côtière de Chala. La superficie des concessions est d'environ 28 012 hectares. Son projet de cuivre porphyrique Maria Ceilia est situé à 450 kilomètres au nord de Lima et comprend des concessions qui couvrent environ 7 110 hectares. Son complexe porphyrique comprend le gisement épithermal Toro punto et le gisement porphyrique Emmanuel. Le projet Plata Dorada de la société s'étend sur environ 3 800 hectares, à 158 kilomètres à l'est de la ville de Cuzco.

