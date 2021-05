Campbell Soup : Jefferies n'est plus à 'achat'

Jefferies dégrade sa recommandation sur Campbell Soup de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 54 dollars, jugeant 'le rapport risque-rendement plus équilibré' et 'les révisions à la hausse plus difficiles à partir de maintenant'.



Le broker pointe en effet une exposition du groupe agroalimentaire à la vente hors du domicile inférieure à celle des pairs, ainsi que des besoins d'investissement ou de promotion de la marque potentiellement plus probables dans un environnement d'inflation des coûts.



