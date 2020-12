CAMPBELL SOUP : dépasse le consensus mais ses prévisions déçoivent

Le groupe agroalimentaire Campbell Soup a publié un résultat net au premier trimestre de son exercice de 309 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, contre 166 millions, ou 55 cents par action, un an plus tôt. Le BPA dépasse ainsi le consensus FactSet de 91 cents. Les ventes ont atteint 2,34 milliards de dollars, en hausse de 7,3%, contre un consensus de 2,32 milliards. Le groupe a relevé son dividende trimestriel à 37 cents, mais ses prévisions pour le second trimestre de ventes en hausse de 5% à 7% et d'un BPA ajusté de 81 à 83 cents sont inférieures à celles des analystes.