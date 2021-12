Campbell Soup Company a dévoilé de nouveaux objectifs. Le producteur d'en-cas et de soupes, confronté à l’inflation et à des pénuries d’ingrédients et de main-d'œuvre, a augmenté ses prix et vise maintenant une croissance organique des ventes de 2 % par an, ainsi qu’une augmentation des marges dans le secteur des snacks.

