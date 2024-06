Campbell Soup Company est un groupe agroalimentaire organisé autour de 4 pôles d'activités : - vente de biscuits et de snacks (49,6% du CA) : cookies, biscuits salés, bretzels, chips, etc. (marques Pepperidge Farm, Goldfish, Snyder's of Hanover, Lance, Late July, etc.) ; - vente de soupes (29,3%) : soupes concentrées et en sachets (marques Campbell, Pacific Foods, etc.) et bouillons (Swanson) ; - vente de sauces (12,9%) : marques Prego, Pace et Campbell ; - vente de boissons et de jus (8,2%) : marques V8 et Campell.

Secteur Transformation des aliments