Campbell Soup : La valeur du jour à Wall Street - Campbell Soup réhausse ses prévisions pour 2023

Les investisseurs apprécient le relèvement des objectifs annuels de la multinationale agroalimentaire américaine Campbell Soup. Le groupe gagne à New York 1,02% à 52,66 dollars après la publication d'excellents résultats au deuxième trimestre clos fin janvier. Sur cette période, la société a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 232 millions de dollars, soit 77 cents par action, contre 212 millions de dollars ou 70 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 80 cents, en hausse de 16%, soit 6 cents de mieux que le consensus.



Sur ce trimestre, les ventes de Campbell Soup ont augmenté de 12% à 2,485 milliards de dollars alors que le marché visait 2,44 milliards. A périmètre et change constants, elles ont progressé de 13%.



L'Ebit déclaré a augmenté de 8% pour atteindre 350 millions de dollars. L'Ebit ajusté a progressé de 14% pour atteindre 362 millions de dollars.



La marge brute sur ce second trimestre a augmenté pour atteindre 759 millions de dollars, contre 669 millions de dollars l'année précédente. Exprimée en pourcentage des ventes, cette marge brute était de 30,5 %, contre 30,3 % l'année précédente.



A la faveur de ses bons résultats, la firme américaine a rehaussé ses objectifs pour l'exercice 2023.



Campbell Soup vise un bénéfice par action ajusté entre 2,95 et 3 dollars, en croissance de 3,5% à 5% contre de 2,90 à 3 dollars, en progression de 2% à 5% auparavant. Les ventes sont attendues en progression de 8,5% à 10% contre de 7% à 9% précédemment. L'Ebit est désormais attendu anticipé en augmentation de 4,5% à 6,5% contre une estimation précédente de 2,5% et 6,5%.