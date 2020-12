Campbell Soup : dividende relevé avec les trimestriels

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Campbell Soup fait part d'un relèvement de 6% de son dividende trimestriel, à 37 cents par action, dividende qui sera mis en paiement le 1er février au profit des actionnaires enregistrés au 9 janvier.



Le groupe agroalimentaire publie au titre de son premier trimestre 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 31% à 1,02 dollar, dépassant sensiblement le consensus, pour des revenus en croissance de 7% à 2,34 milliards de dollars (+8% en organique).



Par ailleurs, Campbell Soup indique viser, au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA ajusté en hausse de 12 à 15%, à entre 81 et 83 cents, ainsi que des revenus et un profit opérationnel ajusté en croissances de 5 à 7%.



