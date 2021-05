Campbell Soup : pénalisé par une dégradation de broker

En retrait de moins de 1% sur les premiers échanges, Campbell Soup reste à l'écart de la tendance favorable à Wall Street, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 54 dollars.



Le broker juge 'le rapport risque-rendement plus équilibré' sur le titre et 'les révisions à la hausse plus difficiles à partir de maintenant', pointant notamment une exposition du groupe agroalimentaire à la vente hors du domicile inférieure à celle des pairs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.