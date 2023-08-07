* CAMPBELL VA ACQUÉRIR SOVOS BRANDS, LEADER DANS LE DOMAINE DES SAUCES ITALIENNES HAUT DE GAMME À FORTE CROISSANCE.
* CAMPBELL SOUP CO - PROPOSITION D'ACCORD POUR 23 DOLLARS PAR ACTION EN ESPÈCES
* CAMPBELL SOUP CO - PROPOSITION DE TRANSACTION POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 2,7 MILLIARDS DE DOLLARS.
* CAMPBELL SOUP CO - L'OPÉRATION DEVRAIT AVOIR UN EFFET RELUTIF SUR LE BÉNÉFICE DILUÉ AJUSTÉ PAR ACTION DÈS LA DEUXIÈME ANNÉE.
* CAMPBELL SOUP CO - APRÈS LA CONCLUSION DE LA TRANSACTION, LES RÉSULTATS DES MARQUES DE SOVOS SERONT GÉRÉS AU SEIN DE LA DIVISION REPAS ET BOISSONS DE CAMPBELL.
* CAMPBELL SOUP CO - CAMPBELL PRÉVOIT DE FINANCER LE PRIX D'ACQUISITION PAR L'ÉMISSION D'UNE NOUVELLE DETTE
* CAMPBELL SOUP - CERTAINS FONDS AFFILIÉS AVEC ADVENT INTERNATIONAL ONT CONCLU DES ACCORDS DE VOTE POUR SOUTENIR L'OPÉRATION Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :