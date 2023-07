Le géant familial de l'alimentation Mars Inc. a accepté mercredi de racheter Kevin's Natural Foods, connu pour ses plats sous-vide, ses sauces et ses accompagnements, ont annoncé les deux entreprises.

L'opération valorise Kevin's, soutenu par des fonds d'investissement privés, à près de 800 millions de dollars, selon des personnes au fait de l'affaire. Au début de l'année, Kevin's a commencé à explorer différentes options, dont la vente de l'entreprise.

Mars, dont le siège se trouve à McLean, en Virginie, génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 48 milliards de dollars et possède trois activités principales : Mars Petcare, Mars Snacking et Mars Food & Nutrition.

Une fois l'accord conclu, Kevin's fonctionnera comme une marque autonome au sein de l'unité alimentation et nutrition.

Dans le secteur des produits pour animaux de compagnie, Mars exploite des marques telles que Pedigree, Whiskas et Royal Canin, et a récemment élargi sa présence dans le secteur en acquérant la société d'équipements vétérinaires Heska Corp.

Mars, qui est largement connu comme le fabricant de marques de bonbons telles que M&M's et Snickers, a procédé à une série d'acquisitions ces dernières années dans le cadre de ses efforts de diversification et de développement de ses catégories axées sur les aliments sains et les en-cas.

Mars prévoit de développer son activité alimentaire par le biais d'autres acquisitions potentielles à court terme, a déclaré Shaid Shah, président mondial de Mars Food & Nutrition.

"Nous essayons de remplir notre mission, qui est de permettre aux consommateurs du monde entier d'avoir une alimentation plus saine et plus savoureuse, tandis que Kevin's essaie de permettre aux personnes les plus occupées de manger propre sans sacrifier les saveurs", a déclaré Shah lors d'une interview.

"Ce qui nous a vraiment inspirés chez Kevin's, c'est leur objectif et leur passion pour la nourriture", a-t-il ajouté.

Kevin's, dont le siège se trouve à Modesto, en Californie, et qui compte les sociétés de capital-investissement Towerbrook Capital Partners et NewRoad Capital Partners parmi ses bailleurs de fonds, a été cofondé en 2019 par Dan Costa, Kelsie Costa-Olson et Kevin McCray.

Kevin McCray a lancé Kevin's après avoir appris qu'il souffrait d'une maladie auto-immune, car il souhaitait créer une marque de produits alimentaires axée sur une alimentation saine.

"En rejoignant le portefeuille de marques de Mars Food & Nutrition, nous pourrons accélérer le développement d'autres innovations de produits et soutenir notre mission, qui est de proposer des Kevins à davantage de consommateurs sur tous les marchés", a déclaré Kevin McCray.

Le secteur de l'alimentation et des boissons a été un secteur relativement brillant pour les transactions au cours des derniers trimestres, même si les volumes de transactions dans le secteur de la consommation restent faibles. Le mois dernier, Unilever a déclaré qu'il achèterait la marque de yaourt glacé Yasso en Amérique du Nord, tandis que Flagstone Foods a racheté Emerald Nuts à Campbell Soup Co en mai.

Citi a été le conseiller financier de Mars et Simpson Thacher & Bartlett, Covington & Burling et ArentFox Schiff ont été les conseillers juridiques de l'entreprise. Wells Fargo Securities et Sheppard Mullin ont conseillé Kevin's. (Reportage d'Anirban Sen et d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction de Jamie Freed)