Camping World Holdings, Inc. est un détaillant de véhicules récréatifs (VR) et de produits et services connexes. La société opère par le biais de segments : Good Sam Services and Plans et RV and Outdoor Retail. Le segment Good Sam Services and Plans comprend des programmes, des plans et des services visant à protéger, à assurer et à promouvoir le style de vie des véhicules récréatifs. Il fournit des services tels que les contrats d'entretien prolongé des véhicules, l'assistance routière, l'assurance dommages, la protection des voyages, la planification des voyages et les annuaires, ainsi que les expositions et les publications destinées aux consommateurs. Le secteur de la vente au détail de véhicules récréatifs et de plein air comprend tous les aspects de ses activités de concessionnaire de véhicules récréatifs, notamment la vente de véhicules récréatifs neufs et d'occasion, l'aide au financement de véhicules récréatifs neufs et d'occasion, la vente de services et de plans de protection et d'assurance pour les véhicules récréatifs, l'entretien et la réparation de véhicules récréatifs neufs et d'occasion, l'installation de pièces et d'accessoires pour véhicules récréatifs et la vente de produits, de pièces et d'accessoires liés aux véhicules récréatifs et au plein air.