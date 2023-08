Camtek Ltd est un fabricant d'équipements de métrologie et d'inspection et un fournisseur de solutions logicielles basé en Israël. La société dessert principalement les segments de l'emballage avancé, des mémoires, des capteurs d'images CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), des capteurs microélectromécaniques (MEMS), des radiofréquences (RF) et d'autres segments du milieu de gamme de l'industrie des semi-conducteurs. La société possède plus de sept bureaux dans le monde et fournit des solutions sur mesure en fonction des besoins des clients. Les filiales de Camtek Ltd sont : Camtek Europe SA, Camtek Korea Ltd, Camtek South East Asia Pte Ltd, Camtek USA Inc, Sela - Semiconductor Engineering Laboratories USA Inc, Camtek Japan Ltd et Sela Semiconductor Engineering Laboratories Ltd, entre autres.