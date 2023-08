Can B Corp est engagée dans la vente d'une variété de produits à base de cannabidiol (CBD). La société se concentre sur la distribution en gros et au détail de produits à base de CBD, notamment des huiles, des crèmes, des crèmes hydratantes, des isolats, des capsules de gel, des produits de spa et des concentrés. Elle développe sa propre gamme de produits et recherche de la valeur par le biais d'acquisitions dans l'industrie du chanvre. Ses marques comprennent Canbiola, Nu Wellness, Seven Chakras et Pure Leaf Oil. Ses actifs Canbiola comprennent des teintures, des savons, des bains, des cryogels, des pommades, des huiles de massage, des poudres, des capsules et des roll-ons. Ses produits Pure Leaf Oil comprennent des huiles de massage, des pommades pour les articulations, des sels de bain, des nanospray, des gouttes et des cryogels. Seven Chakras vise les clubs de santé, les spas et les lignes de produits de beauté. Les produits CBD comprennent des lotions, des huiles de massage, des roll-ons, des isolats, des poudres, des capsules et des bains. Ses produits sont vendus aux consommateurs en ligne, par l'intermédiaire de détaillants, de partenaires de marketing, d'événements et par l'intermédiaire de médecins et d'autres organisations médicales et de santé et de bien-être.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire