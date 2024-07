Can Fin Homes Limited est une société de financement du logement basée en Inde. La société propose différents types de prêts au logement, tels que des prêts au logement individuels, des prêts au logement abordables, des prêts composites et des prêts complémentaires. Ses prêts immobiliers individuels comprennent le prêt immobilier individuel-super (IHL-Super) et le prêt immobilier commercial (CHL). La société propose des prêts mixtes pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison sur ce terrain. Elle propose également des prêts non immobiliers, notamment des prêts hypothécaires (ML), des prêts pour des sites, des prêts pour des propriétés commerciales, des prêts contre des loyers à recevoir, des prêts personnels (PL), des prêts pour l'éducation des enfants et des CFHL Nischint - pour les retraités. Elle accepte également deux types de dépôts, à savoir les dépôts fixes et les dépôts cumulatifs.