Can Fite Biofarma Ltd est une société biopharmaceutique israélienne en phase clinique qui développe des produits thérapeutiques à base de petites molécules biodisponibles par voie orale pour le traitement du cancer, des maladies hépatiques et inflammatoires et des troubles de l'érection. La société co-développe des formulations de composants de cannabis pour le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, auto-immunes et métaboliques. Sa technologie utilise la protéine A3AR, associée à la protéine Gi, comme cible thérapeutique. A3AR est exprimé dans les cellules inflammatoires et cancéreuses, mais pas de manière significative dans les cellules normales, ce qui suggère que le récepteur pourrait être une cible pour une intervention pharmacologique.

Secteur Produits pharmaceutiques