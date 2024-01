Canaan Inc. a annoncé qu'elle avait obtenu des bons de commande de suivi de la part des entités de la coentreprise Cipher Mining Inc. et de Stronghold Digital Mining Inc. Ces commandes, qui portent sur l'achat de plus de 17 000 machines d'extraction de bitcoins, s'appuient sur les relations existantes entre Canaan et Cipher et Stronghold.