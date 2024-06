Le Groupe Canaccord Genuity Inc. est une société canadienne indépendante de services financiers complets. La Société exerce ses activités dans deux principaux secteurs de l'industrie des valeurs mobilières : la gestion du patrimoine et les marchés des capitaux. Le secteur des marchés des capitaux comprend les services de financement de sociétés, les services-conseils, les activités de recherche et de négociation pour le compte de sociétés, d'institutions et de gouvernements, ainsi que les activités de négociation à titre de contrepartiste au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et aux États-Unis. Le secteur de la gestion de patrimoine fournit des services de courtage et des conseils en matière d'investissement à des clients particuliers ou institutionnels au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et dans les dépendances de la Couronne. Ensemble, ces activités offrent une gamme de produits d'investissement complémentaires, de services de courtage et de services de banque d'investissement à ses clients privés, institutionnels et entreprises. La division des marchés de capitaux internationaux opère en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, en Asie et en Australie.