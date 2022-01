Le Groupe Canaccord Genuity Inc. annonce ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2021

Le Groupe Canaccord Genuity Inc. a annoncé des résultats préliminaires pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2021. Compte tenu de tous les éléments de dépenses, sur la base des normes IFRS, la société prévoit déclarer un bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires ordinaires d'environ 56 millions $ et un bénéfice par action ordinaire d'environ 0,52 $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2022, comparativement à 64,6 millions $ et 0,54 $, respectivement, pour le troisième trimestre de l'exercice 2021. Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la société devrait s'élever à environ 550 millions de dollars pour le troisième trimestre fiscal. Ce montant représente une augmentation d'environ 3,2 % par rapport au revenu de 533 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 et une augmentation d'environ 15,8 % par rapport au revenu de 475 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022.