CANADA CARBON DÉCLARE L'OCTROI D'OPTIONS

Toronto, ON, Canada, 22 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la "Société") (TSX-V : CCB) annonce que son conseil d'administration a approuvé l'attribution de 2 759 000 options en vertu de son régime d'options sur actions. Parmi celles-ci, 2 259 000 options ont été émises à un cadre supérieur et 500 000 options à un consultant de la société. Chaque action sous option a une durée de 5 ans et un prix d'exercice de 0,085 $. Toutes les options sont acquises immédiatement.



CANADA CARBON.



" Ellerton Castor

Directeur général et administrateur

Renseignements sur le contact

Courriel : info@canadacarbon.com

T : (917) 446-4213

Valérie Pomerleau

Directrice des affaires publiques et des communications

Canada Carbon

valerie@ryanap.com

T : (819) 856-5678

"Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué."

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES : Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les croyances actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la société et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les investisseurs sont avertis que ces énoncés prospectifs ne sont ni des promesses ni des garanties et qu'ils sont soumis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, la société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont présentés sous réserve de ces avertissements et de ceux contenus dans les documents que nous avons déposés sur SEDAR au Canada (disponibles à l'adresse www.sedar.com).

