CANADA CARBON ENGAGE HYBRID FINANCIAL LTD.

Toronto, ON, Canada, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la "Société") (TSX-V : CCB) est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Hybrid Financial Ltd. ("Hybrid") pour fournir des services de marketing ("Services") à la société, conformément à un contrat de services de marketing daté du 15 mars 2022 ("Contrat"). Hybrid a été engagée pour accroître la notoriété du marché et de la marque de la Société et pour élargir la portée de la Société au sein de la communauté des investisseurs.



Hybrid a été engagé par la Société pour une période initiale de 12 mois ("Période Initiale") et le contrat sera ensuite renouvelé automatiquement pour des périodes successives de six mois, sauf résiliation par la Société conformément au Contrat. Hybrid recevra des honoraires mensuels en espèces de 22 500 $, plus les taxes applicables, pendant la Période Initiale. La Société et Hybrid agissent sans lien de dépendance et, à la connaissance de la Société, Hybrid ne possède actuellement aucun titre de la Société. Hybrid a accepté de se conformer à toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX (la " TSXV ") dans le cadre de la prestation des Services. L'engagement de Hybrid reste soumis à l'approbation de la TSX.

Le Directeur Général, Ellerton Castor, a déclaré : " L'ajout de Hybrid en tant que partenaire des relations avec les investisseurs et du marketing est essentiel aux efforts continus de la Société pour achever son repositionnement stratégique. Nous sommes sur le point de lancer un solide programme de qualification des produits et des tests métallurgiques afin de démontrer notre capacité à fournir de multiples marchés verticaux. Il est important d'articuler clairement ces résultats et de communiquer le véritable potentiel futur de la Société. Nous nous réjouissons d'une relation longue et fructueuse avec Hybrid dans les années à venir."

À propos de Hybrid Financial Ltd.

Hybrid est une société de vente et de distribution qui relie activement les émetteurs à la communauté des investisseurs dans toute l'Amérique du Nord. Grâce à une approche axée sur les données, Hybrid offre à ses clients une couverture complète des marchés américains et canadiens. Hybrid Financial a des bureaux à Toronto et à Montréal.

CANADA CARBON INC.

“ Ellerton Castor”

Directeur Général et Administrateur

Information de contact

Courriel : info@canadacarbon.com

T: (905) 407-1212

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des " informations prospectives " ("informations prospectives") au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué. Toute déclaration qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que "s'attend à", ou "ne s'attend pas à", "est attendu", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "planifie", "budget", "prévu", " prévoit ", " estime ", " croit " ou " a l'intention " ou des variantes de ces mots et expressions ou le fait d'affirmer que certaines actions, certains événements ou certains résultats " peuvent " ou " pourraient " se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent des énoncés concernant l'engagement et les activités d'Hybrid, y compris l'approbation de l'accord par la Bourse de croissance TSX. En divulguant les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, la Société a fait certaines hypothèses. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes de ces informations prospectives s'avéreront exactes. Des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, la conformité à de nombreuses réglementations gouvernementales, les lois et réglementations nationales et étrangères ayant un impact négatif sur les activités et les résultats d'exploitation de la société, l'impact du COVID-19 et les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements d'hypothèses, de changements dans les facteurs affectant cette information prospective ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.