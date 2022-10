CANADA CARBON FERME LE PLACEMENT PRIVÉ DE UNITÉS D'ÉCOULEMENT

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L’INTERMÉDIAIRE DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS

Canada Carbon Inc. (la ‘’Société’’) (TSX-V : CCB) est heureuse d’annoncer la clôture d’un placement privé sans intermédiaire de 13 333 300 unités (chacune, une ‘’Unité’’) au prix de 0,06 $ l’Unité pour un produit brut total d’environ 800 000 $ (le ‘’Placement’’). Chaque Unité est composée d’une action accréditive (chacune, une ‘’Action FT’’) dans le capital de la Société et de la moitié (1/2) d’un bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon de souscription d’actions ordinaires entier, un ‘’Bon de souscription’’). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire du capital de la Société (chacune, une ‘’action ordinaire’’) au prix de 0,10 $ par action ordinaire pour une période de 24 mois à compter de la date d’émission. Les actions FT seront considérées comme des « actions accréditives » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).



‘’Canada Carbon continue de mettre l’accent sur le développement de l’ensemble de son portefeuille d’actifs. Le produit de cette levée de fonds permettra à la Société de commencer un programme complet d’activités d’exploration sur son gisement Asbury. Nous avons soumis des demandes pour les permis requis pour commencer un programme de creusement de tranchées et de forage à Asbury. Nous prévoyons terminer ces efforts d’ici le 31 décembre 2022 et visons l’achèvement d’un énoncé des ressources au cours du premier semestre de 2023.’’, a déclaré Ellerton Castor, chef de la direction et administrateur de la Société.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois plus un jour à compter de la date d’émission et des règles de revente des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le produit du Placement sera utilisé par la Société pour les dépenses accréditives admissibles. La clôture du placement est assujettie à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Dans le cadre du placement, la Société a payé des frais d’intermédiation à GloRes Securities Inc., comprenant : (i) des frais en espèces équivalant à 48 000 $, représentant 6 % du produit brut recueilli dans le cadre du placement; et (ii) 799 998 bons de souscription (chacun, un ‘’bon de souscription d’intermédiaire’’), représentant 6 % des parts vendues dans le cadre du placement. Chaque bon de souscription d’intermédiaire permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,10 $ par action ordinaire pour une période de 24 mois à compter de la date d’émission.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le ‘’U.S. Securities Act’’) ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis à moins d’être enregistrés en vertu du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou qu’une exemption d’une telle inscription soit disponible.

