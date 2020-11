Canada Carbon : Décès de R. Bruce Duncan, directeur général de Canada Carbon Inc. (Français) 30/11/2020 | 22:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 16 novembre 2020, Mississauga, Ontario, Canada - Canada Carbon Inc. (la « Société ») (TSX-V : CCB) : C'est avec une profonde tristesse que la direction et le conseil d'administration de Canada Carbon Inc. (« la Société ») annonce le décès soudain de son directeur général, R. Bruce Duncan (« Bruce »), le jeudi 12 novembre 2020. Le conseil d'administration de la société déclare que « nous sommes sans mot face au choc et profondément attristés par le décès de Bruce. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de M. Duncan ». Bruce nous manquera énormément. Sa grande énergie, son caractère vif, sa personnalité sympathique, son entêtement inébranlable et son dévouement passionné à la société ont permis à Canada Carbon de traverser avec succès de nombreuses périodes difficiles au cours des 15 années, avec Bruce comme PDG. La société souhaite rendre hommage à sa contribution au rayonnement et à la notoriété des sociétés minières juniors. Le conseil d'administration a nommé la directrice financière de la société des 13 dernières années, Olga Nikitovic, au poste de directrice générale par intérim, effectif immédiatement. Olga, soutenue par le conseil d'administration de la société et tout le personnel associé, veillera à ce que le travail acharné investi par Bruce dans Canada Carbon, et le succès qui en résulte perdurent. CANADA CARBON INC. Conseil d'administration, Canada Carbon Inc. Contact pour information Demande par courriel: info@canadacarbon.com Tél.: 905 813-8952 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Canada Carbon Inc. published this content on 16 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 November 2020 21:40:03 UTC

© Publicnow 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CANADA CARBON INC. 22:41 CANADA CARBON : Décès de R. Bruce Duncan, directeur général de Canada Carbon Inc.. PU 10/11 CANADA CARBON : conclut un placement privé sans courtier (Français) PU