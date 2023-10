Canada Carbon Inc. a annoncé qu'elle entamera une deuxième phase de forage sur sa propriété Asbury située à Notre-Dame-du-Laus, Québec (NDL). La société a conclu un contrat avec George Downing Estate Drilling Ltd. pour exécuter le programme de forage qui devrait débuter le ou vers le 16 octobre 2023. De plus, la Société a mandaté SGS pour effectuer un calcul des ressources minérales conformément à l'instrument national 43-101 sur la base des résultats de forage de la phase 1.

Une note complémentaire à l'estimation des ressources minérales sera émise à l'issue de la campagne de forage de la Phase 2 et des résultats d'analyse associés. Enfin, CCB a lancé un programme d'essais métallurgiques qui permettra de vérifier la minéralisation identifiée au cours de la phase 1 de la campagne de forage. Les essais métallurgiques fourniront des informations pour une étude économique préliminaire, qui débutera après l'achèvement du calcul des ressources.

Dans le cadre de ce programme de forage de phase 2, CCB prévoit de forer entre 3 000 et 4 000 mètres de carottes et commencera le ou vers le 16 octobre 2023. Une extension des permis d'intervention forestière précédemment délivrés et reçus en 2022 a été obtenue en mars 2023, permettant à CCB d'utiliser les plateformes de forage et les pistes déjà autorisées. De multiples forages totalisant environ 1 800 mètres sont prévus sur les plateformes déjà autorisées, tandis que le reste du programme sera réalisé lorsque les nouveaux permis seront reçus.

CCB prévoit de terminer le programme avant la fin de l'année civile 2023. Le programme de forage de décembre 2022 (phase 1) a recoupé une importante minéralisation en graphite, notamment 5,00 % de Cg sur 33,35 m. D'autres intersections significatives comprennent 2,73 % de Cg sur 33,35 m. D'autres intersections significatives comprennent 2,73 % (Cg) sur 18,2 m (dont 9,53 % (Cg) sur 1,35 m) et 2,21 % (Cg) sur 58,85 m (dont 9,21 % (Cg") sur 7,25 m).

Le forage permettra de vérifier la profondeur et les extensions latérales de la minéralisation connue et de tester de nouvelles anomalies conductrices trouvées le long du conducteur principal de 4,5 km qui relie le site historique de la mine Asbury et la zone actuelle sur laquelle se concentre le programme de forage de la phase 2. Le forage, qui devrait être terminé vers le 1er décembre, sera effectué par George Downing Estate Drilling Ltd. de Calumet à Grenville-Sur-La-Rouge. SL Exploration Inc, d'Acton Vale, fournira les géologues et les techniciens nécessaires à l'exécution du programme.

Des échantillons de carottes seront prélevés à intervalles de 1,5 mètre et seront analysés par Activation Laboratories LTD, Ancaster, Ontario, pour déterminer la teneur en carbone graphitique (Cg). La méthode d'analyse consistera en une spectroscopie infrarouge (4FC-graphitic package). CECC prévoit également compléter un programme d'essais métallurgiques qui sera mené par SGS (Lakefield) dans le but de tester la performance métallurgique du concentré de graphite produit à partir de la minéralisation de graphite trouvée sur la propriété d'Asbury.

Trois échantillons en vrac de 50 kg seront produits à partir de carottes déjà analysées et de la minéralisation historique et seront testés dans le cadre de ce programme. Un échantillon sera constitué de minéralisation à faible teneur provenant du programme de forage précédent (1/4 de carotte), un deuxième échantillon sera constitué de minéralisation à haute teneur provenant du même programme de forage (1/4 de carotte) et enfin, la minéralisation du site historique de la mine Asbury sera également testée (à partir d'affleurements). Les résultats de ces tests permettront à la société de mieux comprendre la cohérence géochimique de la minéralisation aux deux extrémités de la propriété Asbury.

Une anomalie TDEM montrant des conducteurs significatifs relie les deux minéralisations et sera étudiée au fur et à mesure que les travaux d'exploration se poursuivent.