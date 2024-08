Canada Carbon Inc. a annoncé qu'elle a complété la première phase d'un programme d'échantillonnage en vrac pour son projet de graphite Asbury, qu'elle détient à 100 % et qui est situé à 80 kilomètres (" km ") au nord-est de Gatineau, près de Notre-Dame-du-Laus, au Québec. En collaboration avec SGS Lakefield, la Société a complété les travaux dans les domaines critiques suivants : Essais de tête ; Analyse de l'indice de travail à la bille ; Deux essais de flottation (F01 et F02) ; Essais de tête ; Trois échantillons ont été reçus : BK1 - carotte de forage à haute teneur, BK2 - carotte de forage à basse teneur, et BK3 - affleurement. Ces échantillons ont été préparés pour être testés, et un composite des deux échantillons de carottes de forage (BK1 et BK2) a été préparé et nommé Core Comp.

Les analyses de spéciation du carbone de ces échantillons montrent que le carbone total varie de 1,71 % à 7,60 % entre les carottes de forage à faible et à forte teneur, et que la concentration totale de carbone est très élevée (18,5 %) dans l'échantillon d'affleurement. Dans tous les échantillons, le carbone se présente sous forme de carbone graphitique (C(g)) et de minéraux carbonatés (CO3). Dans ce programme de flottation, CCB évaluera la récupération du carbone graphitique par rapport au carbone total.

Toute concentration de carbonate devrait être rejetée dans les produits de résidus. Analyse de l'indice de travail de Bond Ball Des tests d'indice de travail de Bond Ball ont été effectués sur les trois échantillons, BK1, BK2 et BK3, qui ont produit des indices de travail similaires allant de 14,1 (BK2) à 14,6 (BK1). En comparaison avec la base de données de SGS de milliers de types de minerais, présentée dans le graphique ci-dessous, les échantillons d'Asbury se situent dans la fourchette médiane des percentiles de dureté, allant de 47,4 % à 53,3 %.

Tests de flottation grossière : Deux tests de flottation grossière ont été effectués sur le composite BK2 à faible teneur. Les résultats ont été prometteurs même avec un échantillon à faible teneur, avec 92,4 % et 92,3 % de récupération du carbone graphitique dans les essais F01 et F02, respectivement. En particulier, le premier concentré éclair F01 a donné une teneur très élevée de 70,3 % C(t) avec une récupération de 57,3 % du carbone graphitique.

Les avantages du schéma de traitement MF2 sont une réduction de la puissance de broyage nécessaire ainsi que la possibilité de préserver le graphite à gros flocons en ne broyant pas la totalité de l'échantillon. La prochaine étape consistera à optimiser le schéma de traitement MF2 en utilisant le composite de base. La société et SGS ont l'intention de terminer l'analyse de l'échantillon en vrac au cours des six prochaines semaines, puis de procéder à des essais approfondis en laboratoire du concentré d'Asbury pour une variété de secteurs industriels verticaux.

Aperçu du projet Asbury Le projet de graphite Asbury, détenu à 100 %, est une ancienne propriété productrice composée de 25 claims d'une superficie totale de 1 384,59 ha. Il est situé à 8,1 km au nord-est de Notre-Dame-Du-Laus dans la région des Laurentides, dans le sud du Québec. La propriété est accessible par des routes en gravier à partir de la route provinciale 309 et du chemin du serpent du Ruisseau dans la région de Notre-Dame-du-Laus.

Une ligne de transport d'électricité traverse la propriété. Mont-Laurier, situé à environ 44 km au nord, offre toutes les commodités nécessaires à l'exploration minière de base, comme un hôpital, des logements, des restaurants, des épiceries et d'autres services de base. Les villes voisines de Gatineau, au sud, offrent d'autres commodités pour l'exploration, ainsi qu'une main-d'œuvre expérimentée dans le domaine de l'exploitation minière et de l'exploration.