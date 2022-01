Canada Carbon achève un vaste programme de forage de 3 005 mètres sur la propriété Miller

Mississauga, ON, Canada, 10 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon (TSX-V : CCB) est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé un vaste programme de forage sur sa propriété de graphite Miller (" le projet Miller "), située à Grenville-sur-la-Rouge, au Québec (" GSLR "). Le forage a été réalisé du 28 novembre 2021 (voir le communiqué de presse du 9 décembre 2021) au 21 décembre 2021.



La Société a réalisé 3 005m de forage dans 32 trous (voir figure 1) variant en profondeur entre 30 et 178 mètres. Le métrage fait de ce programme la plus grande campagne de forage réalisée à ce jour sur la propriété Miller. Le forage a été effectué par Downing Drilling de Calumet dans la région de GSLR. SL Exploration Inc., d'Acton Vale, a fourni les géologues et les techniciens pour mener à bien le programme. La coupe des carottes de forage et l'échantillonnage devraient être terminés en janvier 2022. En général, les échantillons sont prélevés à des intervalles de 1,5 mètre tout au long de la carotte de minerai et seront analysés pour la teneur en carbone graphitique (Cg) par un laboratoire indépendant.

Figure 1: 2021 Drill collars

Après l'analyse, les résultats seront utilisés pour mettre à jour la déclaration des ressources de la propriété Miller et pour fournir des informations supplémentaires à la CPTAQ concernant l'emplacement futur des fosses et leur impact spécifique sur l'environnement. Les informations seront également utilisées tout au long de l'étape d'autorisation du projet Miller, y compris le processus d'autorisation pour le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre le changement climatique (MELCC), le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et pendant le processus de consultation avec les citoyens de Grenville-sur-la-Rouge (GSLR) et la MRC d'Argenteuil.

Le Directeur Général et administrateur, Ellerton Castor, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante pour la société et nous attendons avec impatience les résultats de l'analyse en cours. Nous nous attendons à ce qu'une ressource élargie améliore l'aspect économique du gisement Miller, facilite nos efforts actuels auprès de certains organismes de réglementation et continue à informer et à façonner la stratégie de commercialisation de la société."

AQ/CQ

Le programme de forage était axé sur une meilleure définition et une meilleure connexion de la zone située entre les deux zones à haute teneur du projet (zone VN3 à l'ouest et zone VN6 à l'est). Environ 10% des échantillons ont été insérés dans les analyses par la société. Les échantillons de CQ/CQ comprennent 2 % d'échantillons vierges, 3 % d'échantillons standards et 5 % d'échantillons doubles divisés en quarts, pour un total de 10 % de CQ/CQ. Les échantillons de carottes de forage ont été préparés en divisant la carotte de minerai en deux par intervalles de 1,5 m, tandis que la minéralisation à haute teneur a été échantillonnée séparément pour mieux identifier sa teneur.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, P.Geo OGQ, une personne qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101 et il a revu et approuvé les informations géologiques fournies dans ce communiqué.

CANADA CARBON

Ellerton J. Castor

Directeur Général et administrateur

Renseignements sur le contact

Renseignements par courriel : info@canadacarbon.com

T : (905) 813-8408

"Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué."

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES : Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et qui reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les croyances actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la société et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les investisseurs sont avertis que ces énoncés prospectifs ne sont ni des promesses ni des garanties et qu'ils sont soumis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, la société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont présentés sous réserve de ces avertissements et de ceux contenus dans les documents que nous avons déposés sur SEDAR au Canada (disponibles à l'adresse www.sedar.com).