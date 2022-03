Canada Carbon annonce ses résultats de prospection sur la propriété d'Asbury

MISSASSAUGA, Ontario, 16 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon » ou « CCB ») (TSX-V : CCB), (FF : U7N1) est heureuse d’annoncer son premier groupe de résultats d’analyse provenant des échantillons de roche prélevés dans le cadre de l’étude géochimique réalisée en 2021 sur sa propriété Asbury (voir communiqué de presse du 21 juillet 2021). L’objectif de Canada Carbon était d’étudier les conducteurs situés sur la propriété afin de voir s’ils pouvaient être causés par la minéralisation graphitique.



Cette étude a confirmé que tous les conducteurs testés portent une minéralisation graphitique (Figure 1), tandis que plusieurs conducteurs restent à tester. Les conducteurs confirmés ont une longueur comprise entre 350 et 1 075 mètres. Le conducteur de 1 075 mètres de long contenait un échantillon choisi qui a titré 21,5 % de Cg et est situé dans la section nord-est de la propriété. Cet échantillon se trouve près d’un pli potentiel de la minéralisation graphitique, qui pourrait augmenter son épaisseur et fournir une taille considérable. Le pli interprété est également situé près de l’indice MC-8805, qui a retourné 8,14 % Cg sur 18,9 mètres (St-Pierre, 1988). Des échantillons choisis historiques à proximité de l’indice ont retourné 2,67 % Cg et 2,31 % Cg (Mathieu & Lafrance, 2013). À environ 250 mètres au nord-est du pli mentionné se trouvent deux échantillons choisis contenant 5,85 % Cg et 18,8 % Cg.

Seulement 30 % des conducteurs ont été testés. Ceux situés le long des anomalies du levé électromagnétique (VTEM) sont une cible de choix pour la prochaine campagne d’exploration qui consistera à forer et à échantillonner afin de mieux définir leur épaisseur et leur volume. De plus, un levé géophysique sera réalisé au printemps 2022 afin de tester l’ensemble des conducteurs. Cela permettra de mieux définir leur emplacement tout en définissant les zones où les conducteurs sont les plus près de la surface. Ceci, à son tour, permettra à la société d’optimiser sa campagne d’exploration en forant efficacement les zones ciblées.

Le directeur général, Ellerton Castor, a déclaré : « Les résultats d’Asbury sont très encourageants. Les travaux limités d’exploration de surface nous ont permis de mieux définir le potentiel de la propriété avec la découverte d’une minéralisation de graphite à haute teneur. Nous sommes enthousiastes à l’idée de planifier un programme de forage qui révélera à notre équipe technique un gisement rocheux supplémentaire, ce qui nous permettra de mieux étudier les multiples conducteurs de la propriété. Nous sommes rassurés par le fait que tous les conducteurs testés jusqu’à présent ont été causés par une minéralisation graphitique. La société prévoit également prélever des échantillons en vrac pour effectuer des tests métallurgiques afin de vérifier que la qualité du graphite convient à un usage commercial. Il est important de noter que la production de graphite de l’ancienne mine Asbury était située dans la même zone géologique, sur la propriété. Une réunion avec la municipalité de Notre-Dame-du-Laus est prévue pour discuter des résultats et définir les prochaines étapes. »

L’avancement de notre plan de développement de la propriété Asbury est essentiel à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de la société : 1) continuer à mettre l’accent sur le graphite de qualité nucléaire afin de tirer avantage de la pureté du gisement Miller ; 2) démontrer notre capacité à fournir de multiples marchés verticaux par le biais d’un solide programme de qualification des minéraux et d’essais métallurgiques ; et 3) fournir une sécurité d’approvisionnement à nos clients potentiels par le développement de multiples gisements. »

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur l'image ou sur le lien en dessous.

Méthodologie

Aux laboratoires SGS, les échantillons de roches sont préparés par séchage, concassage (>3 kg) jusqu’à 75 % de passage de 2 mm, fendage (250 g) et pulvérisation (acier doux) jusqu’à 85 % de passage de 75 µm. Le graphite a été analysé à l’aide de l’ensemble GC_CSA05V du laboratoire SGS, qui comprend la torréfaction, la lixiviation HCL, la combustion et la mesure infrarouge (Leco) avec des limites de déclaration de 0,05 % Cg à 50 % Cg.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, P.Geo, OGQ ; et par Pierre-Alexandre Pelletier, P.Geo OGQ, qui sont des personnes qualifiées selon la norme nationale 43-101, et qui ont revu et approuvé les informations géologiques fournies dans ce communiqué.

Références

Mathieu, G., Lafrance, B., 2013. Rapport des Travaux de Prospection, Projet Asbury. Focus Graphite Inc, GM 67860.

Rive, M., Latulippe, M., Gobeil, A., Duquette, G., Marcoux, D., Vallières, A., 1984. Rapport des Géologues Résidents — 1983. Ministère des Ressources Naturelles, DV 84-06.

St-Pierre, S., 1988. Journeaux de Sondage, Campagne d’Automne 1988, Projet McGill. Stratmin Inc. GM 48577.

CANADA CARBON INC.

Ellerton J. Castor

Directeur général et Administrateur

Informations de contact

Courriel : info@canadacarbon.com

T : (905) 407-1212

Valérie Pomerleau

Directrice des affaires publiques et des communications

valerie@ryanap.com

T : (819) 856-5678

« Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué. »

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES : Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, qui portent sur des événements futurs ou des performances futures et qui reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les croyances actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la société et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les investisseurs sont avertis que ces énoncés prospectifs ne sont ni des promesses ni des garanties et qu’ils sont soumis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, la société n’assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont présentés sous réserve de ces avertissements et de ceux contenus dans les documents que nous avons déposés sur SEDAR au Canada (disponibles à l’adresse www.sedar.com).