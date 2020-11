Canada Carbon : conclut un placement privé sans courtier (Français) 0 0 10/11/2020 | 19:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 10 novembre 2020, Mississauga, Ontario, Canada - Canada Carbon Inc. (la 'Société') (TSX-V:CCB), (FF:U7N1) annonce qu'elle a clôturé un placement privé sans courtier (le 'Placement privé') dans lequel elle a émis 2 500 000 unités d'action au prix de 0,20 $ l'unité pour un produit brut de 500 000 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire exerçable à 0,26 $ pendant trois ans. Aucun frais de commission d'intermédiation n'a été versée dans le cadre du financement. Le PDG exécutif, R. Bruce Duncan a déclaré : 'Les fonds seront utilisés pour renforcer la trésorerie de la société afin que nous puissions nous concentrer sur l'établissement d'un dialogue constructif sur le projet Miller, avec les élus de Grenville-sur-la-Rouge, la population de GSLR ainsi que les parties prenantes afin de réaliser, en collaboration, le projet Miller'. Conformément à la législation applicable en matière de valeurs mobilières, tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont soumis à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour.

CANADA CARBON INC. ' R. Bruce Duncan' PDG et Directeur Coordonnées E-mail: info@canadacarbon.com Téléphone: (416) 903-8408 'Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué'. DÉCLARATIONS PROSPECTIVES : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et qui reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de l'entreprise.  Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondés sur des hypothèses formulées par la société et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prévisionnelles ne sont ni des promesses ni des garanties, et qu'elles sont soumises à des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, la société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont présentés sous réserve de ces mises en garde et de celles qui figurent dans nos documents déposés sur SEDAR au Canada (disponibles à l'adresse www.sedar.com) Attachments Original document

Permalink Disclaimer Canada Carbon Inc. published this content on 10 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 November 2020 18:38:06 UTC 0 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CANADA CARBON INC. 19:39 CANADA CARBON : conclut un placement privé sans courtier (Français) PU