5 octobre 2023, Toronto, Ontario, Canada - Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon » ou « CCB »), (TSX-V:CCB), (FF:U7N1) a le plaisir d'annoncer qu'elle commencera une deuxième phase de forage sur sa propriété Asbury située à Notre-Dame-du-Laus, Québec (" NDL "). La Société a conclu un contrat avec George Downing Estate Drilling, Ltd. pour exécuter le programme de forage qui devrait débuter le ou vers le 16 octobre 2023. En outre, la société a mandaté SGS pour effectuer un calcul des ressources minérales conformément à l'instrument national 43-101 sur la base des résultats de forage de la phase 1 (voir le communiqué de presse daté du 27 mars 2023). Une note complémentaire à l'estimation des ressources minérales sera émise à l'issue de la campagne de forage de la phase 2 et des résultats d'analyse associés. Enfin, CCB a lancé un programme d'essais métallurgiques qui permettra de tester la minéralisation identifiée lors de la phase 1 de la campagne de forage. Les essais métallurgiques fourniront des informations pour une étude économique préliminaire, qui débutera après l'achèvement du calcul des ressources.

Forage

Dans le cadre de cette phase 2 du programme de forage, CCB prévoit de forer entre 3 000 et 4 000 mètres de carottes et commencera le ou vers le 16 octobre 2023. Une extension des permis d'intervention forestière précédemment délivrés en 2022 a été obtenue en mars 2023, permettant à CCB d'utiliser les plateformes de forage et les pistes déjà autorisées. De multiples forages totalisant environ 1 800 mètres sont prévus sur les plateformes déjà autorisées, tandis que le reste du programme sera réalisé lorsque les nouveaux permis seront émis. CCB prévoit de terminer le programme avant la fin de l'année civile 2023.

Le programme de forage de décembre 2022 (phase 1) a recoupé une importante minéralisation en graphite (voir le communiqué de presse du 27 mars 2023), notamment 5,00% Cg sur 33,35m. D'autres intersections significatives incluent 2,73% (Cg) sur 18,2 m (incluant 9,53% (Cg) sur 1,35m) et 2,21% (Cg) sur 58,85m (incluant 9,21% (Cg) sur 7,25m).

Le plan de forage actuel (phase 2) comprend environ 3 276 mètres de forage, à des profondeurs variables comprises entre 120 et 325 mètres. Le forage permettra de vérifier la profondeur et les extensions latérales de la minéralisation connue et de tester de nouvelles anomalies de conducteur qui ont été trouvées le long du conducteur principal de 4,5 km qui relie le site historique de la mine d'Asbury et la zone actuelle sur laquelle se concentre le programme de forage de la phase 2. Le forage, qui devrait être terminé vers le 1er décembre, sera effectué par George Downing Estate Drilling, Ltd. de Calumet à Grenville-Sur-La-Rouge. SL Exploration Inc, d'Acton Vale, fournira les géologues et les techniciens nécessaires à l'exécution du programme. Étant donné que les deux sociétés ont déjà travaillé sur le projet Miller, leur participation actuelle assurera la continuité et l'efficacité de l'exploration de la propriété Asbury. Les échantillons des carottes seront prélevés à des intervalles de 1,5 mètre et seront analysés pour la teneur en carbone graphitique (Cg) par Activation Laboratories LTD, Ancaster, Ontario. La méthode d'analyse consistera en une spectroscopie infrarouge (4FC-graphitic package).

Tests métallurgiques

CCB prévoit également de réaliser un programme de tests métallurgiques qui sera mené par SGS (Lakefield) dans le but de tester la performance métallurgique du concentré de graphite produit à partir de la minéralisation de graphite trouvée sur la propriété d'Asbury. Trois échantillons en vrac de 50 kg seront produits à partir de carottes déjà analysées et de la minéralisation historique et seront testés dans le cadre de ce programme. Un échantillon sera constitué de minéralisation à faible teneur provenant du programme de forage précédent (1/4 de carottes), un deuxième échantillon sera constitué de minéralisation à haute teneur provenant du même programme de forage (1/4 de carottes) et enfin, la minéralisation du site minier historique d'Asbury sera également testée (à partir d'affleurements). Les résultats de ces tests permettront à la société de mieux comprendre la cohérence géochimique de la minéralisation aux deux extrémités de la propriété Asbury. Actuellement, la zone forée est située à l'extrémité NE de la propriété, tandis que le site historique de la mine Asbury est situé à environ 4,5 km au SO (voir le communiqué de presse du 15 février 2023). Une anomalie TDEM montrant des conducteurs significatifs relie les deux minéralisations et sera étudiée au fur et à mesure que les travaux d'exploration se poursuivent.

« Nous sommes ravis de poursuivre la première campagne de forage réalisée en décembre 2022 sur la propriété Asbury. Le premier programme de forage a donné des résultats d'analyse significatifs et encourageants et nous a permis d'adopter une approche empirique pour cartographier le programme de forage de la phase 2. Les travaux à venir nous permettront de faire progresser considérablement l'effort de réduction des risques sur le projet Asbury. Nous sommes particulièrement optimistes quant au programme d'essais métallurgiques envisagé, car nous nous attendons à ce qu'il démontre une signature géochimique cohérente sur une distance de 4,5 km. Cela permettrait de développer un projet avec d'importantes économies d'échelle et de servir de pierre angulaire au développement économique de la région. À cette fin, nous avons récemment rencontré des représentants municipaux pour les informer des plans et des progrès réalisés. Cela permet de maintenir les lignes de communication ouvertes et le dialogue constructif établis avec le maire Cyr et la municipalité de Notre Dame du Laus. CCB continuera à faire preuve d'une transparence totale au fur et à mesure que nous progressons dans l'extension et la définition de la minéralisation observée à Asbury » a déclaré Ellerton Castor, président-directeur général.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, P.Geo, OGQ1430 ; et par David Fafard, P.Geo OGQ1814, qui sont des personnes qualifiées au sens de l'instrument national 43-101, et qui ont revu et approuvé les informations géologiques fournies dans ce communiqué de presse.

CANADA CARBON INC.

"Ellerton Castor"

Président-Directeur Général

Coordonnées

Demandes de renseignements: info@canadacarbon.com

T: (905) 407-1212

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des " informations prospectives " (" forward-looking information ") au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué. Toute déclaration qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que "s'attend à", ou "ne s'attend pas à", "est attendu", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "planifie", "budget", "prévu", " prévoit ", " estime ", " croit " ou " a l'intention " ou des variantes de ces mots et expressions ou le fait d'affirmer que certaines actions, certains événements ou certains résultats " peuvent " ou " pourraient " se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant le règlement de la dette. En divulguant les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, la société a formulé certaines hypothèses. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes de ces informations prospectives se révéleront exactes. Des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, la conformité à de nombreuses réglementations gouvernementales, les lois et réglementations nationales et étrangères ayant un impact négatif sur les activités et les résultats d'exploitation de la société, l'impact du COVID-19 et les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs affectant cette information prospective ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.