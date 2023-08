Canada Carbon Inc. a annoncé qu'elle a conclu une convention d'accès de surface modifiée avec 9007-2224 Québec Inc. relativement à sa propriété Miller située dans le canton de Grenville au Québec. La convention d'accès de surface, qui remplace la convention d'accès de surface modifiée datée du 17 août 2018, donne à la Société un accès de surface pour une autre période de cinq ans à compter du 17 août 2023 et permet à la Société de mener un programme régulier de prospection et d'exploration du graphite, y compris, mais sans s'y limiter, la réalisation de levés topographiques, géologiques, géochimiques et géophysiques, la réalisation d'excavations, d'explorations et de forages souterrains ou de surface, l'excavation et le creusement de tranchées, ainsi que l'obtention et l'analyse d'échantillons géochimiques ou métallurgiques. Conformément à la convention d'accès à la surface, et sous réserve de l'approbation préalable de la Bourse de croissance TSX, la Société a accepté de payer au propriétaire terrien 8 000 $ en espèces (plus les taxes applicables) au cours de la première année du terme, et pour chaque année subséquente du terme et jusqu'à ce que la Société commence à exploiter la propriété Miller en tant que mine (à l'exclusion du broyage à des fins d'essai ou du broyage par une usine pilote) (" production commerciale "), le propriétaire terrien peut choisir de recevoir soit 40 000 actions ordinaires du capital de la Société, soit un paiement de 8 000 $ en espèces.

Si Canada Carbon commence une production commerciale pendant la durée de l'accord, les paiements décrits ci-dessus cesseront et le propriétaire foncier aura droit à une redevance de 2,5 % sur le revenu net de fonderie, conformément aux conditions de l'accord de redevance conclu avec le propriétaire foncier. Le Contrat d'accès à la surface accorde à la Société une option exclusive et irrévocable d'acquérir ou de louer tout ou partie de la Propriété Miller auprès du Propriétaire raisonnablement nécessaire à l'extraction de substances minérales (l'" Option ").