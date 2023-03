Canada Carbon fait le premier pas dans le dépôt d'une demande auprès de la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec ("CPTAQ")

TORONTO, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la "Société" ou "Canada Carbon" ou "CCB") (TSX-V:CCB)(FF:U7N1) a le plaisir d’annoncer que la Société a commencé à submission de sa demande révisée d’examen de son projet de graphite Miller par la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec ("CPTAQ"). Le vendredi 17 Mars 2023, CCB a soumis une description complète du projet ainsi que toutes les études et expositions à l’appui à l’inspecteur municipal de Grenville Sur La Rouge ("GSLR"). GSLR est tenu par la loi, dans les 45 jours suivant la date de soumission, d’examiner la demande et d’attester qu’elle est conforme aux règlements municipaux. Sur attestation, le reflex numérique est alors tenu de transmettre la demande dûment remplie à la CPTAQ pour examen d’une analyse. La Société s’attend à ce que la période d’examen de la CPTAQ puisse être complétée dans un délai de 6 mois.

Figure 1 : Aperçu du plan d’implantation du projet de graphite Miller

La nouvelle description du projet comprend uniquement le développement du projet de graphite Miller et exclut la composante de carrière de marbre précédemment envisagée.

La chef de la direction, Ellerton Castor, a déclaré : “Nous avons pris la décision de soumettre une demande à la CPTAQ qui est axée uniquement sur le développement du gisement de graphite Miller. Ce projet "minier uniquement" devrait simplifier le processus d’examen et permettre à la Société de répondre à toute préoccupation réglementaire concernant les activités principales de CCB : le développement responsable et la mise en service de deux gisements de graphite au Québec. Comme je l’ai souligné dans ma récente entrevue avec CEO.ca, (https://youtu.be/WBuYkS9quE4), la priorité de la Société est d’accélérer sa capacité à développer les deux gisements dans un délai qui lui permet d’être un participant important dans la chaîne d’approvisionnement de la production d’énergie nucléaire, tout en desservant d’autres secteurs industriels avec une demande actuelle importante et des taux de croissance impressionnants. En concentrant les efforts sur les activités d’extraction et de traitement du graphite, et non sur le marbre, nous concentrerons le capital financier et intellectuel de la Société de manière à maximiser la valeur pour les actionnaires, tout en démontrant un niveau de réactivité à certaines préoccupations de nos voisins dans GSLR. “

