Canada Carbon fait une mise à jour sur la société

MISSISSAUGA, Ontario, 04 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « société ») (TSX-V : CCB), (FF : U7N1) est heureuse de vous présenter une mise à jour sur la société.



En juillet 2020, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a délivré une orientation préliminaire positive conditionnelle pour le projet Miller. Dans le cadre du processus d’examen, la CPTAQ accorde 30 jours après son orientation aux parties intéressées à soumettre toute information supplémentaire relative au projet. La CPTAQ a prolongé cette période de 30 jours supplémentaires afin de donner aux parties prenantes plus de temps pour examiner les informations relatives au projet Miller. Toute partie peut demander une rencontre publique avec la CPTAQ. La partie demanderesse aura jusqu’à 10 jours avant la séance pour fournir à la CPTAQ les documents qui seront discutés lors de cette réunion publique. Une décision finale sera rendue à l’issue de celle-ci. Canada Carbon a été informé qu’une rencontre publique de la CPTAQ aura lieu. La planification est en cours et il est prévu que la réunion se tienne via ZOOM en février ou mars 2021.

La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge (GSLR) a commandé trois études de contre-expertise qui ont été déposées auprès de la CPTAQ. Ces études concernent l’hydrogéologie, l’agronomie et la sylviculture. « Nous avons transmis des copies de ces études à nos experts. Cependant, un examen préliminaire du contenu des rapports indique qu’il n’y a pas de sujets de préoccupation dans ces rapports susceptibles d’entraîner un renversement de l’orientation préliminaire de la CPTAQ. Nous étudierons les rapports avec attention et réitérons notre volonté de travailler avec la municipalité et ses citoyens à la réalisation du projet Miller. Nous espérons collaborer et discuter avec GSLR pour déterminer quelles études supplémentaires sont nécessaires à l’avancement du projet. La collaboration et le partage d’informations permettront d’optimiser le projet au profit de la municipalité, des partenaires et des parties prenantes, comme convenu par chacune des parties lors de l’entente survenue au début de l’année 2020 », a déclaré Valérie Pomerleau, directrice des affaires publiques et des communications, nouvellement nommée.

En octobre 2020, la société a annoncé qu’elle avait livré une commande initiale d’Analytical Reference Materials International (ARMI), à une filiale de LGC Standards Company (LGC) , un leader mondial dans le secteur des sciences de la vie, pour le développement d’un matériau de référence certifié. Une fois que le matériau est reçu par LGC, il doit passer par un long processus de certification qui comprend des tests du matériau dans dix à douze laboratoires différents. Les résultats des différents laboratoires sont ensuite analysés statistiquement et le lot est ensuite certifié, ce qui permet de le mettre en vente.

Au cours des dernières semaines, nous avons rencontré de nombreuses parties prenantes et les avons informées du projet Miller. Ce projet de graphite a non seulement le potentiel de contribuer à la réalisation des objectifs gouvernementaux de réduction des gaz à effet de serre (GES), mais il contribuerait également à développer l’économie régionale en plus de participer à la reprise économique post-COVID. « L’arrivée de Mme Pomerleau a permis de rejoindre et de sensibiliser plusieurs intervenants au projet Miller. Notre nouvelle vision et une communication beaucoup plus proactive nous ont permis de relancer les discussions autour de l’exploitation d’un projet de graphite “vert” à Grenville-sur-la-Rouge », a précisé Mme Olga Nikitovic, directrice générale par intérim.

Le gouvernement du Québec a dévoilé, au début de l’automne, son Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques et l’implication de Canada Carbon sera essentielle pour sa réalisation. De plus, le gouvernement fédéral a annoncé son Plan d’action canadien pour les petits réacteurs modulaires (PRM) , qui soutient la Feuille de route du Canada pour les PRM . Ce plan sera tout aussi important pour Canada Carbon, puisque la pureté exceptionnelle du graphite du projet Miller lui permettrait de contribuer à la réalisation des objectifs du gouvernement du Canada.

« Nous sommes un allié indispensable dans le développement de nouvelles sources d’énergie à faibles émissions de carbone et nous voulons participer pleinement à ce développement. Notre graphite de haute pureté est essentiel pour plusieurs applications qui auront un impact positif sur l’environnement et son exploitation pourrait se faire avec des émissions de carbone beaucoup plus faibles que celles du graphite provenant d’ailleurs dans le monde », a conclu Mme Olga Nikitovic, directrice générale par intérim.

Canada Carbon s’engage à tenir toutes les parties prenantes informées. 2021 sera l’occasion de mieux faire connaître notre vision et nos objectifs. Nous sommes en mode d’écoute, nous travaillerons sur les enjeux et les opportunités identifiées du projet Miller et organiserons des réunions pour les clarifier afin que nous puissions travailler tous ensemble à améliorer le projet et assurer son succès.

Canada Carbon va bientôt lancer sa plateforme participative en français afin d’informer les parties prenantes sur le projet Miller. À partir de cette plateforme, les citoyens pourront facilement consulter la documentation relative au projet Miller.

