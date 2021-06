Canada Carbon : Lancement du microsite du projet Miller (Français)

3 Juin 2021, Mississauga, Ontario, Canada - Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon ») (TSX-V:CCB), (FF:U7N1) est fière de lancer le microsite du Projet Miller et son logo officiel. Ce microsite (https://projetmiller.ca) est une nouvelle étape visant à informer la population et les parties prenantes sur le Projet. Il a été officiellement présenté aux citoyens à la fin de la session d'information virtuelle qui s'est tenue le 25 mai dernier. Ce microsite est désormais l'endroit où l'on peut trouver facilement tous les documents, informations, communiqués de presse et vidéos concernant le Projet Miller.

Canada Carbon a travaillé ces derniers mois à développer cette nouvelle plateforme participative afin de répondre au besoin qu'avait la compagnie d'établir un espace en français et en anglais où informer et consulter la communauté de Grenville-sur-la-Rouge et des différentes parties prenantes concernées par le projet. De plus, l'inscription à ce forum citoyen permettra aux gens d'être avisés des mises à jour, des nouveautés, de participer aux activités de consultation, de donner leur opinion et de nous envoyer leurs questions.

« Notre objectif en lançant le nouveau microsite est de fournir aux parties prenantes des informations factuelles, pertinentes et compréhensibles concernant le projet Miller sur une plateforme facile à naviguer. Nous espérons qu'il sera un outil qui permettra d'établir un dialogue constructif et positif », mentionne la PDG par intérim, Olga Nikitovic.

Canada Carbon est heureuse de partager l'enregistrement intégral de sa rencontre d'information virtuelle tenue le 25 mai dernier. « Nous rendons disponible l'intégralité de la présentation et proposons une version écrite de la séance en français et en anglais afin de permettre une meilleure compréhension pour l'ensemble de nos parties prenantes. De plus, les questions posées pendant la soirée et celles reçues depuis seront également répondues et le contenu sera disponible sur notre microsite au cours des prochaines semaines » a tenu à préciser Valérie Pomerleau, Directrice des relations publiques et des communications.

Cette réunion virtuelle était la première d'une série et, dès que la situation du COVID le permettra, les représentants de la Société organiseront des discussions en personne.

Pour informations :

Olga Nikitovic

Directrice générale par intérim

Canada Carbon Inc.

info@canadacarbon.com

Pour informations (suite) :

Valerie Pomerleau

Directrice Affaires publiques et Communications

Canada Carbon Inc.

vpomerleau@canadacarbon.com

(819) 856-5678

