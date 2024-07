2 juillet 2024, Notre-Dame-du-Laus, QC, Canada - Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « CCB ») (TSX-V : CCB), conjointement avec la municipalité de Notre-Dame-du-Laus (« NDL »), sont heureux d'annoncer la tenue de la première séance de travail du Comité consultatif communautaire (le « Comité »). L'annonce de la création de ce comité avait été faite en décembre dernier (voir communiqué de presse daté du 12/14/23). L'objectif était d'établir une structure d'échange formel d'informations afin de favoriser la collaboration et la participation de tous dans le développement d'un projet porteur bénéficiant à l'ensemble de la communauté et à l'économie régionale.

Ce Comité est composé de membres issus de différents secteurs et chacun d'eux apporte une expertise importante à la pleine réalisation de la mission de cette initiative. Le Comité est chargé de soumettre des recommandations à la Société pour favoriser le processus de développement de la mine, assurer l'adoption des meilleures pratiques, offrir des propositions et des solutions axées sur la communauté, et optimiser les avantages socio-économiques.

La composition de ce comité se veut représentative de la réalité milieu et des priorités de la ville et de la société :

2 citoyens de NDL (autres que riverains) Mireille Lepage Daniel Larouche

1 citoyen issu d'une association riveraine

1 citoyen issu du milieu sociocommunautaire

1 citoyen issu du milieu récréotouristique

1 citoyen issu du milieu environnemental

1 citoyen issu du milieu économique et des affaires

2 représentants de la municipalité de NDL David Cyr Daisy Constantineau

2 représentants de Canada Carbon Ellerton Castor Valerie Pomerleau



Chaque membre s'est engagé à communiquer les informations relatives au projet, à contribuer à son évolution en ayant une vision collective du milieu, et à transmettre à Canada Carbon les questions et préoccupations que les citoyens pourraient exprimer.

Le Comité est toujours à la recherche d'un membre possédant une expertise dans le domaine environnemental pour rejoindre ses rangs.

Une prochaine rencontre du Comité est prévue pour le mois d'Octobre. Outre les travaux de ce comité, Canada Carbon prévoit tenir, au cours de l'automne 2024, une rencontre d'informations publiques pour les citoyennes et citoyens de NDL. Cette initiative se poursuivra par une série de rencontres à travers lequel Canada Carbon présentera son projet de graphite à l'ensemble des parties prenantes concernées par le projet Asbury.

« Ce comité citoyen contribuera non seulement à développer et réaliser un projet exemplaire, mais il deviendra le modèle à suivre pour tous futurs projets au Québec. Je réitère l'importance de maximiser les retombées économiques pour nos concitoyens, mais aussi et surtout de préserver notre qualité de vie » a mentionné David Cyr, maire de Notre-Dame-du-Laus.

« Nous sommes heureux de promouvoir l'implication de la communauté dans le développement d'un projet qui apportera de nombreux bénéfices à la communauté de Notre Dame du Laus et à la MRC d'Argenteuil dans son ensemble. Nous nous engageons à la transparence et à la collaboration dans ce processus et nous croyons fermement que le travail de ce comité nous permettra de développer le meilleur projet possible, d'une manière respectueuse, responsable et durable », a déclaré Ellerton Castor, Président-directeur général de Canada Carbon.

Le graphite joue un rôle essentiel dans la production de batteries lithium-ion indispensables aux véhicules électriques. L'augmentation de sa production nationale pourrait favoriser la création de batteries électriques, ce qui faciliterait le passage à des solutions technologiques propres et permettrait de répondre aux besoins croissants en batteries Li-ion. En outre, un tel effort contribuerait à la stabilisation du réseau électrique et ferait progresser les politiques d'électrification du Québec dans la lutte contre le changement climatique.

Pour plus d'informations sur les activités minières de Canada Carbon, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : www.canadacarbon.com.

À propos de Notre-Dame-du-Laus

La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus fait partie de la MRC d'Antoine-Labelle, située dans la région des Laurentides. Située au sud-ouest de la MRC, elle occupe une superficie totale de 866 kilomètres2, soit 14,9 % du territoire municipalisé de la MRC. Elle est bornée, au nord, par les municipalités de Notre-Dame-de-Pontmain, de Lac-du-Cerf, de Kiamika et, au nord et à l'est, par un vaste territoire non municipalisé qui constitue, en partie, la Réserve faunique Papineau-Labelle. Au sud-est, elle est limitée par la MRC de Papineau et au sud-ouest, par celle de la Vallée-de-la-Gatineau.

À propos de Canada Carbon Inc.

Canada Carbon Inc. est une société d'exploration minière qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de graphite. La société a acquis deux mines de graphite historiques, les mines Miller et Asbury, situées respectivement à Grenville-sur-la-Rouge et à Notre-Dame-du-Laus au Québec. Canada Carbon s'engage à réaliser son potentiel en tant que producteur de graphite de haute qualité tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des "informations prospectives" (« forward-looking information ») au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que "s'attend à", ou "ne s'attend pas à", "est attendu", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "planifie", "budget", "programmé", "prévisions", "estimations", etc, "Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations relatives au règlement de la dette. En divulguant les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, la société a formulé certaines hypothèses. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes des informations prospectives s'avéreront correctes. Les risques connus et inconnus, les incertitudes et d'autres facteurs peuvent avoir une incidence sur les résultats de l'entreprise. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le respect de réglementations gouvernementales étendues, les lois et réglementations nationales et étrangères ayant un impact négatif sur les activités et les résultats d'exploitation de la société, l'impact du COVID-19 et les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la Société n'a pas l'intention et n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs affectant ces informations prospectives ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.