Toronto, ON, Canada, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon (la « Société ») est heureuse d'annoncer que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge (« GSLR »), par le biais d’une lettre de ses procureurs et d’une lettre de son officier municipal autorisé, a reconnu que le projet de mine de graphite Miller (« Projet Miller ») qui est situé sur son territoire est un projet minier au sens du premier alinéa de l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (« LAU ») et que la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ ») peut procéder à son analyse, dès maintenant.

GSLR reconnaît ainsi le fait que ses règlements de lotissement, de zonage, de construction ou de toute autre nature ne peuvent avoir pour effet d’empêcher le projet de mine de graphite de la Société conformément à la Loi sur les mines et lui sont inopposables. Par conséquent, les procureurs de GSLR ont explicitement reconnu la validité de la demande d’autorisation. Cette admission de GSLR revêt une importance capitale, car elle permet à la CPTAQ d'évaluer la demande d'autorisation de la Société sur la base du bien-fondé du projet et sans délai supplémentaire.

« Canada Carbon a toujours cherché à ce que le projet Miller Graphite soit évalué uniquement sur la base de ses mérites. Cela inclut l'intérêt manifeste de la société à être une entreprise citoyenne et son intention de poursuivre le développement du projet de la manière la plus responsable possible. La société continuera à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes concernées pour veiller à ce que le projet Miller soit développé dans le respect des normes environnementales les plus strictes et des communautés d'accueil. Nous maintiendrons un dialogue permanent avec la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, les organismes de réglementation et les autres communautés locales afin de garantir une approche responsable et durable du processus de développement, tout en assurant des résultats économiques positifs pour la région et la province. » a souligné Ellerton Castor, président-directeur général de Canada Carbon.

« Par exemple, nous avons déjà entamé un important programme de forage destiné à répondre à certaines questions concernant le profil hydrogéologique du projet. Nous continuerons à adopter une approche proactive similaire pour le reste de notre processus d'autorisation et de délivrance des permis. »

À propos de Canada Carbon Inc.

Canada Carbon Inc. est une société d'exploration et de développement minier qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de graphite. La société détient une participation de 100 % dans deux propriétés stratégiques de graphite situées au Québec : le projet Miller Graphite situé à Grenville-Sur-La-Rouge et la mine de graphite Asbury située à Notre-Dame-du-Laus. Canada Carbon s'engage à réaliser son potentiel en tant que producteur de graphite de haute qualité tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale. Pour plus d'informations sur les activités minières de Canada Carbon, veuillez visiter notre site web à l'adresse www.canadacarbon.com

