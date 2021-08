Canada Goose : creuse ses pertes, mais celles-ci restent inférieures aux attentes

Au premier trimestre de son exercice (avril-juin 2021), Canada Goose a réalisé une perte de 58,4 millions de dollars canadiens (CAD), soit 51 cents par action, après une perte de 48,1 millions de CAD, ou 46 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Le spécialiste de la doudoune haut de gamme fait toutefois mieux qu'attendu puisque sa perte par action ajustée s'élève à 45 cents, pour un consensus FactSet de 55 cents. Le chiffre d'affaires a quant à lui plus que doublé (+115%) à 56,3 millions de CAD, dont +80,8% dans le e-commerce. Le consensus visait 51,3 millions de CAD.