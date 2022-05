Le TSX augmente alors que la hausse des prix des produits de base stimule les actions du secteur des ressources.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 80,54 points, ou 0,4 %, à 20 181,92. Mercredi, l'indice a chuté de 1,9 %, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de l'inflation galopante sur les bénéfices des entreprises.

La progression de jeudi a été menée par un gain de 3,1 % pour le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais.

L'or a progressé de 1,4 % à environ 1 841 $ l'once, la baisse du dollar américain et des rendements du Trésor ayant renforcé l'attrait du métal précieux en tant que valeur refuge.

L'énergie a progressé de 0,6 % alors que les prix du pétrole ont rebondi après deux jours de pertes, s'établissant à 2,4 % de plus à 112,21 $ le baril.

"Les craintes de récession augmentent mais leur impact ne se fera pas sentir avant un certain temps, ce qui signifie que le marché pétrolier ne verra pas de destruction imminente de la demande de brut", a déclaré Edward Moya, analyste de marché senior chez OANDA à New York.

Le secteur de la technologie a terminé en hausse de 2,7 %, aidé par un gain de 10,1 % pour Lightspeed Commerce Inc après que la société ait publié ses résultats trimestriels.

Parmi les autres haussiers, on trouve Canada Goose Holdings Inc. Elle a grimpé de 9 % après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus annuels supérieurs aux attentes de la Bourse.