Le TSX termine à plat dans des échanges volatils, les valeurs aurifères gagnent du terrain

Le principal indice boursier du Canada a terminé à plat dans des échanges volatils au dernier jour d'un trimestre qui a été marqué par des inquiétudes au sujet de la croissance économique et des mesures politiques belliqueuses de la banque centrale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a provisoirement terminé en hausse de 2,38 points, ou 0,01 %, à 18 444,22, après avoir atteint le sommet du jour de 18 685,04. L'indice a perdu 2 % au cours du dernier trimestre, et est en baisse de 16,8 % par rapport à son sommet de l'année.

"Il semble que presque tout le marché soit préparé à la récession", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth. "Bien que le TSX continue de surpasser le S&P en raison des titres de l'énergie et des matières premières, il a également subi une pression de vente. Nous adoptons une approche défensive pour notre portefeuille, mais il est probable qu'au quatrième trimestre, nous puissions assister à une sorte de rebond", a ajouté M. Picardo.

L'économie canadienne a progressé de 0,1 % en juillet, selon des données publiées jeudi, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 0,1 %.

Le léger gain en juillet et l'absence probable de croissance en août laissent entrevoir une croissance annualisée du PIB au troisième trimestre d'environ 1 %, bien en deçà des prévisions les plus récentes de la Banque du Canada, soit 2,0 %, selon les analystes.

"Le sentiment est très pessimiste (à l'extérieur)", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones Investments.

"Alors que de plus en plus d'investisseurs anticipent la récession, nous pensons que le moment est peut-être venu de se demander ce qui pourrait bien se passer. Il faudrait que cela se traduise par de meilleures lectures de l'inflation, de sorte qu'octobre puisse être un mois où les actions mondiales et le TSX peuvent commencer à se stabiliser."

Les actions aurifères ont été stimulées par la hausse des prix des lingots, le métal jaune ayant atteint un sommet d'une semaine vendredi alors que le dollar reculait de ses récents sommets.

Cela a fait grimper les actions de Barrick Gold de 6,5 % et celles d'Agnico Eagle Mines de 2,8 %.

Les valeurs technologiques en perte de vitesse ont progressé, avec un bond de 9,2 % pour Dye & Durham. L'action a suivi une tendance à la hausse après que son achat prévu de 2,47 milliards de dollars australiens (1,63 milliard de dollars) de la société australienne Link Administration ait échoué la semaine dernière.

Pendant ce temps, les données des États-Unis ont montré que les dépenses de consommation ajustées à l'inflation ont légèrement augmenté de 0,1 % en août après avoir baissé de 0,1 % le mois précédent.

La société pharmaceutique canadienne Bellus Health a grimpé de 4,4 % après que RBC a relevé son objectif de cours sur les actions de la société cotées aux États-Unis.

Le détaillant de luxe Canada Goose Holdings a chuté de 4,3, soit la plus forte baisse du TSX. (Reportage de Shashwat Chauhan ; montage de Uttaresh.V, Vinay Dwivedi et Diane Craft)