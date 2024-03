Canada Goose Holdings Inc. est une marque de style de vie basée au Canada et un fabricant de vêtements de luxe performants. La société conçoit, fabrique et vend des vêtements de luxe performants pour les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants et les bébés. Les produits proposés par la société comprennent divers styles de parkas, de doudounes légères, de vêtements de pluie, de coupe-vent, de vêtements, de polaires, de chaussures et d'accessoires pour les saisons d'automne, d'hiver et de printemps. L'entreprise opère à travers trois segments : Direct-to-Consumer (DTC), Wholesale, et Other. Le segment DTC comprend les ventes réalisées par l'intermédiaire de plateformes de commerce électronique propres à chaque pays et disponibles sur de nombreux marchés, dont la plateforme de recommerce Canada Goose Generations, ainsi que les magasins de détail appartenant à la société et situés dans des lieux de shopping de luxe. Le secteur de la vente en gros comprend les ventes réalisées auprès d'un ensemble de détaillants et de distributeurs internationaux. Il est présent au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Secteur Habillement et accessoires