CanadaBis Capital Inc. est une société canadienne de cannabis à intégration verticale. L'activité principale de la société est la production et la vente de cannabis récréatif et d'extraits de cannabis. La société opère à travers trois segments : Culture et vente en gros, Vente au détail et Extraits. Le secteur de la culture et de la vente en gros s'occupe de la culture et de la distribution de cannabis et de produits du cannabis aux régies provinciales des alcools et du cannabis, et par leur intermédiaire, qui sont ensuite vendus aux consommateurs finaux. Le secteur de la vente au détail s'occupe de la vente de cannabis et de produits connexes aux consommateurs finaux dans des locaux appartenant à la société et exploités par elle. Son segment Extract fournit des services d'extraction de cannabinoïdes à la société ainsi qu'à d'autres producteurs autorisés. Les filiales de la société comprennent Stigma Pharmaceuticals Inc. 1998643 Alberta Ltd, Full Spectrum Labs Ltd, 2103157 Alberta Ltd et Goldstream Cannabis Inc.

