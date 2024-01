Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust est une société canadienne qui fournit des logements locatifs. La société détient et gère des participations dans des immeubles locatifs à logements multiples, y compris des appartements, des maisons de ville et des communautés de maisons préfabriquées, principalement situés dans les centres urbains et à proximité de ceux-ci au Canada. La société possède environ 65 000 appartements, maisons de ville et communautés de maisons préfabriquées au Canada et aux Pays-Bas. L'activité de la société et ses points forts en matière d'investissement. Les objectifs de la société sont de continuer à se concentrer sur la maximisation de l'occupation et l'augmentation responsable du loyer mensuel moyen occupé (LMA occupé) conformément aux conditions locales de chacun de ses marchés ; d'augmenter les FFO par unité, les distributions durables et la valeur liquidative par unité en gérant activement ses propriétés ; d'investir du capital dans le portefeuille de propriétés et d'adopter des technologies et des solutions de pointe ; et de maintenir une bonne gestion financière.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel