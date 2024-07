Canadian General Investments, Limited fonds d'actions à capital fixe. La société se concentre sur les investissements à moyen et long terme dans des sociétés principalement canadiennes. L'objectif de la société est de fournir aux investisseurs des rendements supérieurs à la moyenne par le biais d'une sélection prudente des titres, d'une reconnaissance opportune des gains en capital et de l'utilisation d'instruments appropriés pour générer des revenus. La société investit dans des secteurs tels que les technologies de l'information, l'industrie, les matériaux, la consommation discrétionnaire, l'énergie, les services financiers, l'immobilier, les services de communication, les soins de santé et les espèces et quasi-espèces. La société participe à un programme de prêt de titres avec son dépositaire, CIBC Mellon Trust Company. Les titres prêtés par la Société comprennent des titres de créance du gouvernement fédéral, des titres de créance des gouvernements provinciaux et des titres de créance du gouvernement des États-Unis. Les activités d'investissement et d'administration de la Société sont gérées par Morgan Meighen & Associates Limited (le gestionnaire).