CIBC Innovation Banking : fournit à la société mondiale de technologie médicale Vapotherm Inc. un financement pour sa croissance de 52 millions $ USD

CIBC Innovation Banking a le plaisir d'annoncer un financement en capital de croissance de 52 millions de dollars américains avec Vapotherm, Inc. (NYSE: VAPO), (« Vapotherm »), une société mondiale de technologie médicale axée sur le développement et la commercialisation de son traitement haute vitesse exclusif, utilisé pour traiter les patients de tous âges souffrant de détresse respiratoire. Vapotherm utilisera le financement pour rembourser sa facilité de prêt renouvelable et sa facilité de prêt à terme.

« Vapotherm est un innovateur dans le domaine des soins respiratoires et sa technologie permet aux fournisseurs de soins de santé d’aider rapidement et en toute sécurité un large éventail de patients », a déclaré Jeff Chapman, directeur général du bureau de Menlo Park de CIBC Innovation Banking.

« Nous sommes heureux d'annoncer ce refinancement de la dette avec CIBC Innovation Banking, une institution financière de premier plan dans le domaine des soins de la santé », a déclaré John Landry, vice-président principal et chef des finances de Vapotherm. « Ce financement nous offre une flexibilité supplémentaire afin de continuer à faire croître l'entreprise tout en réduisant notre coût moyen pondéré du capital. »

L'accord fournit à Vapotherm un prêt à terme de 40 millions $, qui vient à échéance cinq ans après la clôture, et une marge de crédit renouvelable pouvant atteindre 12 millions $.

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d’innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage à l’introduction en bourse et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l’équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s’étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC, autant aux États-Unis qu’au Canada.

À propos de Vapotherm

Vapotherm, Inc. (NYSE: VAPO) est un développeur et fabricant de technologies respiratoires avancées coté en bourse et basé à Exeter, New Hampshire, USA. L'entreprise développe des technologies novatrices, confortables et non invasives pour l'assistance respiratoire des patients souffrant de troubles respiratoires chroniques ou aigus. Plus de 2,3 millions de patients ont été traités par Vapotherm à haute vitesse. Pour obtenir plus de renseignements, visitez l’adresse www.vapotherm.com .

Le traitement Vapotherm à haute vitesse est une assistance ventilatoire non invasive sans masque et est un outil de première ligne pour soulager la détresse respiratoire, y compris l'hypercapnie, l'hypoxémie et la dyspnée. Il permet le traitement rapide et sûr de la détresse respiratoire indifférenciée avec un seul outil convivial. L’interface sans masque du système Precision Flow fournit des gaz respiratoires conditionnés de manière optimale, ce qui le rend confortable pour les patients, et réduit les risques et les complexités de soins associés aux thérapies par masque. Pendant le traitement, les patients peuvent parler, manger, boire et prendre des médicaments par voie orale.

