Merci, Kate. Bienvenue à CIBC Square, notre siège social mondial. Nous sommes ici pour souligner un autre exercice qui a vu la Banque CIBC maintenir son élan et faire des progrès importants.

Cet élan, nous l'avons parce que nous avons transformé notre banque et mis en œuvre une stratégie qui repose sur notre raison d'être et mise sur les forces et les capacités uniques de la Banque CIBC.

J'ai le plaisir de vous montrer aujourd'hui comment cette stratégie continue de répondre aux attentes de nos parties intéressées et aux besoins de nos clients,

et de vous présenter les occasions du marché à notre portée pour 2024 et les années à venir.

Quand je pense à ce qui a changé depuis que j'ai pris la parole à l'assemblée annuelle de l'an dernier, la liste est longue.

L'année 2023 a été marquée par une inflation persistante et une détérioration des conditions économiques, ainsi que des conflits géopolitiques croissants.

Les clients de Services bancaires personnels ont dû s'adapter à des coûts plus élevés. Ils ont aussi continué de subir les effets d'un marché de l'habitation plus difficile. Et les entreprises de certains secteurs ont connu une baisse de la demande et une hausse

des coûts, ce qui a réduit leurs bénéfices.

Dans le secteur bancaire à l'échelle mondiale, nous avons observé de la volatilité et de l'incertitude après la hausse rapide des taux d'intérêt et des tensions économiques. Cette situation a causé des difficultés pour certaines banques, mais à la Banque CIBC, nous avons soutenu nos clients, conservé un solide bilan et fait croître nos activités.

Dans cette optique, l'année 2023 a été marquée par la résilience et les progrès de notre banque. Nous avons tenu bon grâce à nos bases solides et avons progressé grâce à une culture connectée, à la bonne stratégie et à une équipe qui incarne notre raison d'être.

Ce qui n'a pas changé - et ne changera pas -, c'est l'engagement de l'équipe CIBC à aider nos clients à passer de leurs idées à la réalité au quotidien.

Grâce à ces efforts, en 2023, nous avons renforcé notre assise financière, protégé nos marges, produit le rendement le plus discipliné en matière de dépenses parmi nos pairs canadiens et, surtout, généré la plus forte croissance nette de la clientèle dans le secteur.