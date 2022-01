Canadian Imperial Bank of Commerce : La Banque CIBC retient la plateforme nCino pour offrir une expérience client améliorée aux clients de Services bancaires aux PME

La Banque CIBC retient la plateforme nCino pour offrir une expérience client améliorée aux clients de Services bancaires aux PME

TORONTO, Le 12 jan. 2021 -nCino, Inc. (NASDAQ : NCNO), un pionnier des solutions de services bancaires infonuagiques et de transformation numérique dans le secteur mondial des services financiers, a annoncé aujourd'hui que la Banque CIBC, l'une des six grandes banques du Canada, a choisi le système d'exploitation bancaire nCino pour doter son équipe Services bancaires aux PME d'une plateforme moderne, souple et évolutive afin d'améliorer l'expérience de ses clients d'affaires canadiens.

Grâce à la solution de nCino, la Banque CIBC sera en mesure d'améliorer l'expérience de la clientèle et du personnel en simplifiant les processus complexes grâce à l'informatisation et à l'automatisation du parcours client, assurant ainsi aux propriétaires d'entreprise une expérience plus rapide, plus efficace et plus transparente.

« Les institutions financières doivent relever le défi de repenser et d'adapter l'expérience afin de l'accommoder à leur clientèle. Nous sommes convaincus que la plateforme nCino permettra à la Banque CIBC de mieux répondre aux besoins de ses clients des services bancaires aux entreprises, tout en offrant une expérience technologique moderne à ses employés », a déclaré Pierre Naudé, chef de la direction de nCino. « Nous sommes ravis de collaborer avec la Banque CIBC et impatients de participer à la modernisation de l'expérience bancaire des propriétaires d'entreprise canadiens. »

« Conformément à notre engagement à épauler les propriétaires d'entreprises dans la réalisation de leurs ambitions, nos investissements dans l'informatisation et la modernisation de l'expérience client rehausseront encore la valeur que nous offrons à nos clients d'affaires », s'est réjoui David Leuty, premier vice-président, Services bancaires aux PME, Banque CIBC.

À propos de nCino

nCino (NASDAQ : NCNO) est le chef de file mondial des services bancaires infonuagiques. Le système d'exploitation bancaire nCino dote les institutions financières d'une technologie évolutive qui les aide à augmenter leurs revenus, à accroître leur efficacité, à réduire leurs coûts et à se conformer à la réglementation. Dans un monde axé sur le numérique, la plateforme numérique unique de nCino améliore l'expérience de la clientèle et du personnel en augmentant l'efficacité des institutions financières pour ce qui est de l'accueil de nouveaux clients, de l'octroi de prêts et de la gestion de l'ensemble du cycle de vie des prêts, et en leur permettant d'ouvrir des comptes de dépôt et autres dans tous leurs secteurs d'activité et tous leurs canaux. nCino transforme le mode de fonctionnement des institutions financières par l'innovation, le prestige et la rapidité en collaborant avec plus de 1 200 institutions financières dans le monde, dont les actifs totalisent de 30 millions à plus de 2 000 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez le www.ncino.com.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

