Assemblée annuelle des actionnaires de la Banque CIBC

Jeudi 4 avril 2024

L'assemblée a eu lieu le 4 avril 2024, à 9 h 30 (heure avancée de l'Est), en personne à l'édifice CIBC Square et par webdiffusion en direct. Les actionnaires et les fondés de pouvoir ont pu assister à l'assemblée, voter et poser des questions en personne dans la salle de l'assemblée et au moyen de la webdiffusion en direct. Les invités ont pu participer au moyen de la webdiffusion en direct, et toute personne qui le souhaitait a pu écouter l'assemblée par téléphone.

Holly Payton, vice-présidente de marché, Services bancaires personnels, Est de l'Ontario, fait la reconnaissance des terres pour marquer l'ouverture de l'assemblée.

Kate Stevenson, présidente du conseil, préside l'assemblée. La présidente du conseil indique qu'un avis de convocation en bonne et due forme a été remis aux actionnaires et que le quorum a été atteint. Elle déclare l'assemblée annuelle des actionnaires dûment constituée aux fins des délibérations. La présidente du conseil souhaite la bienvenue aux actionnaires, aux fondés de pouvoir et aux invités à l'assemblée.

La présidente du conseil présente M. Victor Dodig, président et chef de la direction, et Mme Natalie Biderman, vice-présidente et secrétaire générale, qui agit à titre de secrétaire d'assemblée.

Mme Biderman explique comment les actionnaires et fondés de pouvoir peuvent voter, formuler des commentaires et poser des questions.

La présidente du conseil désigne M. Humzah Yaqub et Mme Pat Lee, de la Compagnie Trust TSX, agent des transferts d'actions de la Banque CIBC, pour agir à titre de scrutateurs de l'assemblée.

La présidente du conseil fait référence à l'ordre du jour, qui a été remis aux actionnaires dans la salle de l'assemblée et dans le cadre de la webdiffusion.

Présentation des états financiers annuels et du rapport des auditeurs

La présidente du conseil présente à l'assemblée les états financiers annuels et le rapport des auditeurs de la Banque CIBC pour l'exercice clos le 31 octobre 2023, qui ont été postés le 1er mars 2024 aux actionnaires inscrits et aux actionnaires non inscrits qui en ont fait la demande. Il n'y a pas de commentaires ni de questions sur les états financiers.

Observations du président et chef de la direction

M. Dodig prend la parole. Le texte complet des observations de M. Dodig peut être consulté à la section des Relations avec les investisseurs sur le site cibc.com/francais.

La présidente du conseil remercie le chef de la direction pour son leadership dynamique et éclairé et pour avoir su favoriser une culture inclusive et connectée. La présidente du conseil a salué le travail de tous les membres de l'équipe de la Banque CIBC pour les résultats obtenus pour nos parties prenantes en 2023.

Élection des administrateurs

La présidente du conseil souligne le travail de M. Luc Desjardins, qui ne se présente pas à la réélection au conseil d'administration. La présidente du conseil remercie M. Desjardins pour son apport au conseil et son dévouement envers la Banque CIBC.

La présidente du conseil fait savoir que le conseil a fixé à 13 le nombre d'administrateurs qui seront élus.

